बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? ‘108 पर लद के जाबा’….

संजय यदुवंशी ने सुल्तानपुर जिले के धम्मौर स्थित हनुमत इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। आर्थिक तंगी की वजह से वह अपना UPSC का सपना साकार नहीं कर पाए। साल 2020 में उनके मौसा से मिला एक स्मार्टफोन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी कंटेंट और ‘108 पर लद के जाबा’ जैसे गानों से जबरदस्त पहचान बनाई। वह तेजी से लोकप्रिय हो गए।