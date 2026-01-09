9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

गोंडा

बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? ‘108 पर लद के जाबा’….

Awadhi Singer Sanjay Yaduvanshi News: जानिए, पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों नजरबंद किया गया?

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Harshul Mehra

Jan 09, 2026

awadhi singer sanjay yaduvanshi arrived at brijbhushan singh invitation placed under house arrest know why

जानिए, अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? फोटो सोर्स- फेसबुक (Sanjay Yaduvanshi)

Awadhi Singer Sanjay Yaduvanshi News: उत्तर प्रदेश के गोंडा (कैसरगंज) में पूर्व BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ओर से आयोजित ‘राष्ट्र कथा’ कार्यक्रम में मशहूर अवधी गायक संजय यदुवंशी भी शामिल होने पहुंचे। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनके पहुंचने की खबर फैली, वैसे ही उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट गई।

अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद?

स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुरक्षा कारणों के चलते गायक संजय यदुवंशी को कुछ समय के लिए नजरबंद भी किया गया। इस घटनाक्रम के बाद कार्यक्रम स्थल पर खासा हड़कंप देखने को मिला। आपको बताते हैं अवधी लोकगायक संजय यदुवंशी के सफर और उनकी कहानी के बारे में।

स्मार्टफोन हुआ जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित

संजय यदुवंशी ने सुल्तानपुर जिले के धम्मौर स्थित हनुमत इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। आर्थिक तंगी की वजह से वह अपना UPSC का सपना साकार नहीं कर पाए। साल 2020 में उनके मौसा से मिला एक स्मार्टफोन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी कंटेंट और ‘108 पर लद के जाबा’ जैसे गानों से जबरदस्त पहचान बनाई। वह तेजी से लोकप्रिय हो गए।

पूर्व BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया आमंत्रित

पूर्वांचल के कद्दावर नेता और पूर्व BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी कथा कार्यक्रम के दौरान उन्हें आमंत्रित किया। इस वजह से उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इसके साथ ही संजय यदुवंशी मीडिया की सुर्खियों में आ गए। उनकी पहचान और मजबूत हो गई। संजय यदुवंशी के पिता सियाराम यादव ने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए सालों तक हरियाणा में ऑटो चलाया।

स्कॉर्पियो और थार जैसी महंगी गाड़ियां भी खरीदी

शुरुआत में संजय ने ‘Sanjay Yadav Comedy’ नाम से अपना चैनल शुरू किया। जब उनकी रील्स वायरल होने लगीं, तो उनके बड़े भाई शिवा यादव भी इस सफर में उनके साथ जुड़ गए। आज दोनों भाई मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अपनी मेहनत और सफलता के दम पर उन्होंने स्कॉर्पियो और थार जैसी महंगी गाड़ियां भी खरीदी हैं, जो उनकी कामयाबी की कहानी बयां करती हैं।

संजय यदुवंशी की मां और पिता का क्या कहना है

संजय यदुवंशी की मां कौशल्या देवी और पिता सियाराम यादव का कहना है कि उनके बेटे ने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। छोटी बहन पुनीता, जो स्वयं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, अपने भाई की कामयाबी पर गर्व महसूस करती हैं। स्कूल के दिनों में संजय खेलकूद और विज्ञान प्रदर्शनी में हमेशा अव्वल रहते थे। यूट्यूब से हुई पहली कमाई से उन्होंने रेंजर साइकिल खरीदी थी।

