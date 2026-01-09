‘वे अपने माता-पिता पर भी हाथ उठाते हैं’, राजा भैया और भावनी सिंह के केस में नया अपडेट

बता दें कि ये मामला 2025 में भानवी सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। उन्होंने लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दंपती अलग-अलग रह रहे हैं। साथ ही तलाक का केस भी अलग से चल रहा है। भानवी ने पहले भी कई बार सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा मांग पर ध्यान देने का भरोसा दिया है। राजा भैया की तरफ से अभी कोर्ट में कोई जवाब नहीं आया है।