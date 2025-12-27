मुंबई से मिली भेंट: राजा भैया के अस्तबल में मारवाड़ी नस्ल का पासपोर्ट वाला घोड़ा शामिल, कीमत डेढ़ करोड़

Mumbai Friend gifted Raja Bhaiya Marwari breed horse प्रतापगढ़ के रहने वाले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को उनके मुंबई के रहने वाले दोस्त ने मारवाड़ी नस्ल का अश्व विजयराज भेंट किया है। जिसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपए बताई जाती है। मुंबई से विशेष वाहन से विजयराज को प्रतापगढ़ लाया गया। जहां अस्तबल में राजा भैया ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। तिलक लगाया, अपने हाथों से खिलाया। राजा भैया को बचपन से घुड़सवारी का शौक है और उनके अस्तबल में 20 घोड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि मारवाड़ी नस्ल के अश्व विजयराज का पासपोर्ट भी बना हुआ है।