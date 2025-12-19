Aradhana Mishra: कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, बोलीं…कफ सिरप मामले की CBI हो जांच

बुलडोजर एक्शन की मांग पर विधायक मोना ने कहा कि पहले भी कई मामलों में जल्दबाजी में बुलडोजर चलाए गए, जिन पर बाद में सवाल खड़े हुए. उन्होंने कहा कि केवल दबाव या माहौल के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है।उनका कहना था कि पहले सही तथ्यों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि किसी के साथ फोटो आ जाने भर से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है।