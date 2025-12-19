Aradhana Mishra: कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, बोलीं…कफ सिरप मामले की CBI हो जांच

फोटो सोर्स:सोशल मीडिया, आराधना मिश्रा MLA
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कफ सिरप मामले में बड़ा हंगामा हुआ। प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर बड़ा बयान दिया, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पारदर्शिता पर भरोसा है, तो उसे केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आराधना ने कहा कि यह मामला काफी बड़े स्तर पर है इसलिए लोकल जांच से यह सुलझने वाला नहीं है।
बुलडोजर एक्शन की मांग पर विधायक मोना ने कहा कि पहले भी कई मामलों में जल्दबाजी में बुलडोजर चलाए गए, जिन पर बाद में सवाल खड़े हुए. उन्होंने कहा कि केवल दबाव या माहौल के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है।उनका कहना था कि पहले सही तथ्यों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि किसी के साथ फोटो आ जाने भर से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है।
बड़ी खबरेंView All
प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग