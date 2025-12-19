19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Aradhana Mishra: कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, बोलीं…कफ सिरप मामले की CBI हो जांच

यूपी की राजनीति में एक बार फिर माहौल गर्माया है, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कफ सिरप मामले में काफी हंगामेदार स्थिति रही। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने तो इसकी जांच CBI से कराने की मांग कर डाली हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

anoop shukla

Dec 19, 2025

Up news, pratapgarh

फोटो सोर्स:सोशल मीडिया, आराधना मिश्रा MLA

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कफ सिरप मामले में बड़ा हंगामा हुआ। प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर बड़ा बयान दिया, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पारदर्शिता पर भरोसा है, तो उसे केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आराधना ने कहा कि यह मामला काफी बड़े स्तर पर है इसलिए लोकल जांच से यह सुलझने वाला नहीं है।

किसी के साथ फोटो आ जाने से कोई आरोपी नहीं, बुलडोजर एक्शन पर सवाल

बुलडोजर एक्शन की मांग पर विधायक मोना ने कहा कि पहले भी कई मामलों में जल्दबाजी में बुलडोजर चलाए गए, जिन पर बाद में सवाल खड़े हुए. उन्होंने कहा कि केवल दबाव या माहौल के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है।उनका कहना था कि पहले सही तथ्यों की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि किसी के साथ फोटो आ जाने भर से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है।

ये भी पढ़ें

कोडीन कांड में सपा का ‘कनेक्शन’! योगी का तगड़ा तंज, बोले- धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे
लखनऊ
CM Yogi (3)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / Aradhana Mishra: कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, बोलीं…कफ सिरप मामले की CBI हो जांच

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इस 81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं ‘राजा भैया’, 1944 में साथ लेकर चलते थे फावड़ा और कुदाल

81 साल पुरानी जीप के मालिक हैं 'राजा भैया'
प्रतापगढ़

Pratapgarh: प्रसव के बाद अस्पताल में ‘बच्चा बदलने’ का आरोप, स्वजन DNA जांच की मांग पर अड़े

प्रतापगढ़

राजा भैया ने खरीदा सबसे महंगा घोड़ा, पारंपरिक स्वागत का वीडियो वायरल, कीमत जानकार दंग रह जाएंगे

घोड़े को खिलाते राजा भैया फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में सपा नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर…भारी तनाव

Up news, pratapgarh
प्रतापगढ़

ठायं…ठायं… ट्रेन-बस में यात्रियों को शिकार बनाने वाले 2 शातिर अपराधियों को मारी गोली

पुलिस के साथ मुठभेड़ (फोटो सोर्स- 'X' प्रतापगढ़ पुलिस)
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.