लखनऊ

कोडीन कांड में सपा का ‘कनेक्शन’! योगी का तगड़ा तंज, बोले- धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे

UP Assembly Winter Session Today: यूपी में आज विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले योगी ने मीडिया को संबोधित किया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 19, 2025

CM Yogi (3)

यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते सीएम योगी। सोर्स:ANI

UP Assembly Winter Session 2025: यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसते हुए कहा, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की SIT मामले की जांच कर रही है।"

सीएम योगी ने आगे कहा, "सपा प्रमुख के द्वारा जो बार-बार कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही भूल बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है अपराधियों के साथ। कहीं न कहीं अवैध लेनदेन में भी संलिप्तता सामने आएगी।"

आरोपियों के साथ सपा का गहरा कनेक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सकारात्मक रूख रखती है। सत्र सुचारु रूप से संचालित हो, इसके लिए हमें सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा है।"

ब्रिजेश पाठक ने कहा- जवाब के लिए हम तैयार

वहीं उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, "विधायक अपने-अपने प्रश्नों के सवाल भी सरकार से पूछेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ सदन में आए हैं। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब भी हम देंगे और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न विधेयकों को भी पास करवाएंगे। अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पास होगा।" उन्होंने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। उन्हें वंदे भारत से चिढ़ है, श्री राम से चिढ़ है… सनातन धर्म को वे फूंटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की समाजवादी पार्टी ने हदें पार कर दीं।"

Updated on:

19 Dec 2025 12:21 pm

Published on:

19 Dec 2025 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कोडीन कांड में सपा का 'कनेक्शन'! योगी का तगड़ा तंज, बोले- धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR और कफ सिरप कांड पर घमासान, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार शुरुआत

विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, पहले दिन से तीखी बहस के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में 2026 बनेगा रोजगार का तूफान! पुलिस से लेकर शिक्षा तक, इन-इन विभागों में मिलेगी सरकारी नौकरियां

CM योगी ने दी 1.5 लाख जॉब्स की सौगात
लखनऊ

UP Assembly Winter Session: 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा सत्र, 22 को अनुपूरक बजट होगा पेश

यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, पहले दिन शोकसभा, 24 दिसंबर को बजट पर विस्तृत चर्चा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh फाइल फोटो )
लखनऊ

IMD Alert: यूपी–बिहार में कोहरे का रेड अलर्ट, प्रदेश में आज रहेगा बहुत ठंडा दिन

IMD ने जारी की चेतावनी, उत्तर प्रदेश में आज रहेगा भीषण ठंड का दिन, घने से बेहद घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, यातायात सेवाओं पर असर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

UP BJP New State President: प्रदेश अध्यक्ष बनना डिमोशन नहीं, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी है : नये भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी

सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष का करारा पलटवार, कुर्मी समाज को साधने की रणनीति, 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
