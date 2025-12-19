कोडीन कांड में सपा का ‘कनेक्शन’! योगी का तगड़ा तंज, बोले- धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे

यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते सीएम योगी। सोर्स:ANI
UP Assembly Winter Session 2025: यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसते हुए कहा, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की SIT मामले की जांच कर रही है।"
सीएम योगी ने आगे कहा, "सपा प्रमुख के द्वारा जो बार-बार कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही भूल बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है अपराधियों के साथ। कहीं न कहीं अवैध लेनदेन में भी संलिप्तता सामने आएगी।"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सकारात्मक रूख रखती है। सत्र सुचारु रूप से संचालित हो, इसके लिए हमें सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा है।"
वहीं उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, "विधायक अपने-अपने प्रश्नों के सवाल भी सरकार से पूछेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ सदन में आए हैं। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब भी हम देंगे और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न विधेयकों को भी पास करवाएंगे। अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पास होगा।" उन्होंने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। उन्हें वंदे भारत से चिढ़ है, श्री राम से चिढ़ है… सनातन धर्म को वे फूंटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की समाजवादी पार्टी ने हदें पार कर दीं।"
