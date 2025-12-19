कोडीन कांड में सपा का ‘कनेक्शन’! योगी का तगड़ा तंज, बोले- धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे

वहीं उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, "विधायक अपने-अपने प्रश्नों के सवाल भी सरकार से पूछेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ सदन में आए हैं। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब भी हम देंगे और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न विधेयकों को भी पास करवाएंगे। अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में पास होगा।" उन्होंने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। उन्हें वंदे भारत से चिढ़ है, श्री राम से चिढ़ है… सनातन धर्म को वे फूंटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की समाजवादी पार्टी ने हदें पार कर दीं।"