SIR और कफ सिरप कांड पर घमासान, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार शुरुआत

सत्र शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये के इस घोटाले में सरकार की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। आशुतोष सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि “सरकार ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है? जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। क्या बुलडोजर का ड्राइवर भी कफ सिरप पीकर सो गया है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और सरकार जवाबदेही तय करे।