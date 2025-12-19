योगी सरकार का तोहफा, यूपी में 2026 में 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती, 10 लाख सरकारी नौकरी का बनेगा रिकॉर्ड

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े आठ सालों में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 2026 में डेढ़ लाख नई भर्तियों के साथ यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि, एक ही साल में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां होना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि सरकारी सेवाओं की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। सरकार ने युवाओं से आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखने की अपील की है। भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि सभी नियुक्तियां तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं ताकि युवाओं को समय पर रोजगार मिल सके।