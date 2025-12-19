खुशियों, रंगों और मनोरंजन से सजेगा पोदार कार्निवल, बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारिवारिक सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा

उत्सव में शामिल होने का आग्रह

स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह कार्निवल न केवल मनोरंजन का माध्यम होगा, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारिवारिक सहभागिता को भी बढ़ावा देगा। स्कूल प्रबंधन ने सभी परिवारों और मित्रों को इस उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है। कार्यक्रम 21 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होगा। आयोजन स्थल पोदार इंटरनेशनल स्कूल परिसर रहेगा।