हुबली

खुशियों, रंगों और मनोरंजन से सजेगा पोदार कार्निवल, बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारिवारिक सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा

पोदार इंटरनेशनल स्कूल हुब्बल्ली के तत्वावधान में 21 दिसंबर को पोदार कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्निवल बच्चों, अभिभावकों और शहरवासियों के लिए मनोरंजन, उल्लास और रचनात्मकता से भरा एक यादगार अनुभव साबित होगा।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 19, 2025

पोदार कार्निवल

पोदार कार्निवल

उत्सव में शामिल होने का आग्रह
स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह कार्निवल न केवल मनोरंजन का माध्यम होगा, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारिवारिक सहभागिता को भी बढ़ावा देगा। स्कूल प्रबंधन ने सभी परिवारों और मित्रों को इस उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है। कार्यक्रम 21 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होगा। आयोजन स्थल पोदार इंटरनेशनल स्कूल परिसर रहेगा।

मनोरंजक खेलों की श्रृंखला
पोदार इंटरनेशनल स्कूल हुब्बल्ली की प्रधानाचार्या शीतल कमत ने बताया कि कार्निवल में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए अनेक आकर्षण रखे गए हैं। विविध फूड स्टॉल्स में व्यंजन और स्थानीय पसंदीदा पकवान उपलब्ध रहेंगे। वहीं, मनोरंजक खेलों की श्रृंखला हर आयु वर्ग के लोगों को रोमांच और आनंद से भर देगी।

बच्चों की रचनात्मकता को मंच
प्रधानाचार्या ने बताया कि इसके साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल्स बच्चों की रचनात्मकता को मंच प्रदान करेंगे, जहां वे अपनी कल्पनाओं को रंगों और कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकेंगे। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार और मित्रों के साथ पहुंचकर इस रंगारंग कार्निवल का आनंद लें और यादगार पलों का हिस्सा बनें।

Published on:

19 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / खुशियों, रंगों और मनोरंजन से सजेगा पोदार कार्निवल, बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारिवारिक सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा

