डेयरी फार्मिंग से बदली किसानों की तकदीर, तटीय कर्नाटक में गाय पालन बना आय का मजबूत जरिया

उन्नत नस्ल की गायें लाने की योजना

तीन वर्ष पहले घाटे के चलते गाय पालन बंद करने के बाद अपने बगीचे के बीच बनी झोपड़ी को फिर से सक्रिय किया। जर्सी नस्ल की गायों से दुहना शुरू किया गया और दूध डेयरी यूनियन को दिया जाने लगा। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिला दुग्ध उत्पादक संघ तमिलनाडु के इरोड से उन्नत नस्ल की गायें लाने की योजना बना रहा है। वे स्वयं इरोड गए और जर्सी, जर्मन समेत करीब 30 गायें लेकर आए। इसके अलावा शहरी नस्ल की पांच गायें भी उनके पास हैं। आज उनके फार्म में स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और नियमित रूप से यूनियन को दूध की आपूर्ति हो रही है।