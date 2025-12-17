हुब्बल्ली रीजनल सेंटर को बुनियादी सुविधाओं की दरकार, गंगूबाई हनगल संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों को क्लासरूम और हॉस्टल की कमी

अब छात्र संख्या बढ़ रही

पूर्व में संचालित गंगूबाई हनगल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक गुरुकुल को 28 फरवरी 2024 को विश्वविद्यालय में मर्ज किया गया था, जिसके बाद यहां विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में इस केंद्र में 61 छात्र भरतनाट्यम, ड्रामा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन, तबला और सर्टिफिकेट कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं। गुरुकुल के समय एक गुरु के पास सीमित संख्या में विद्यार्थी होते थे, लेकिन अब छात्र संख्या बढ़ रही है। केंद्र में सात गेस्ट लेक्चरर और कुछ विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जबकि परमानेंट लेक्चरर की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है।