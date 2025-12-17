फ्लाईओवर निर्माण ने बढ़ाई हुब्बल्ली में धूल की मार, चेन्नम्मा सर्किल से ओल्ड बस स्टैंड तक सांस लेना हुआ मुश्किल

रोजाना करीब 80 हजार लीटर पानी धूल दबाने में खर्च हो रहा

धूल नियंत्रण के लिए नगर निगम की तीन स्प्रिंकलर गाडिय़ां और एक मिस्टिंग मशीन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन 12 बार सड़क पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। 3,000 लीटर क्षमता वाली तीन गाडिय़ां नौ-नौ चक्कर लगाती हैं, जबकि 8,000 लीटर की मिस्टिंग मशीन तीन बार स्प्रे करती है। इसके अलावा फ्लाईओवर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी भी दो वॉटर ट्रैक्टर और एक बड़े टैंकर से पानी का छिड़काव कर रही है। इस तरह रोजाना करीब 80,000 लीटर पानी धूल दबाने में खर्च हो रहा है।