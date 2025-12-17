परदेश में परचम: राजस्थान की माटी से कर्नाटक की रसोई तक, संघर्ष से सफलता की मिसाल बने बाबूलाल प्रजापत

स्वाद और गुणवत्ता की बारीकियां समझीं

बाबूलाल प्रजापत मात्र 15 वर्ष की उम्र में कर्नाटक पहुंचे। शुरुआती दौर बेहद संघर्षपूर्ण रहा। पहले हासन में तीन वर्षों तक घरेलू काम किया, जहां सालभर की मजदूरी महज 200 रुपए थी। तीन साल बाद कुल 600 रुपए लेकर राजस्थान लौटे, लेकिन हालात ने फिर कर्नाटक की राह दिखाई और वे हुब्बल्ली आ गए, जहां उनके जीजाजी रहते थे। हुब्बल्ली में उन्होंने घर-घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू किया। करीब पांच साल तक रसोई का यह काम करते हुए उन्होंने मिठाई बनाने की कला भी सीखी। उस समय शहर की प्रसिद्ध स्वीट लेन की दुकानों से उन्होंने स्वाद और गुणवत्ता की बारीकियां समझीं। हालात कठिन थे, तीन वर्ष की उम्र में पिता का साया उठ चुका था। पिता कालूजी प्रजापत पारंपरिक रूप से मटकी बनाने का काम करते थे। अभावों के बावजूद बाबूलाल ने कभी हार नहीं मानी।