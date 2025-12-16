घाणेराव की मिट्टी से हुब्बल्ली की बुलंदियों तक, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने प्रकाशचन्द कोठारी

निरंतर सामाजिक कार्य में सक्रिय

समाजसेवा उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। जीतो हुब्बल्ली के चेयरमैन रहते हुए उनके कार्यकाल में जीतो गल्र्स हॉस्टल एवं एजुकेशन सेंटर का निर्माण शुरू हुआ, जो अब अंतिम चरण में है। पांच मंजिला इस भवन में 100 बालिकाओं के लिए सुरक्षित आवास और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा वासूपूज्य नूतन भवन में आर्थिक सहयोग, मुनि सुव्रत नव कल्याण परिवार द्वारा मंदिर निर्माण में भूमि दान, विवेकानंद हॉस्पिटल में आईसीयू सहित सहयोग जैसे अनेक कार्य उनकी सेवा भावना को दर्शाते हैं। जेसिज के अध्यक्ष रहे। लायंस क्लब, क्रेडाई जैसे संगठनों से जुड़कर वे निरंतर सामाजिक कार्य कर रहे हैं।