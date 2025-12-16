16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

घाणेराव की मिट्टी से हुब्बल्ली की बुलंदियों तक, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने प्रकाशचन्द कोठारी

राजस्थान के पाली जिले के घाणेराव गांव से निकलकर कर्नाटक की धरती पर सात दशकों से अपनी कर्मठता, ईमानदारी और सेवा भावना से पहचान बनाने वाले प्रकाशचन्द प्रेमचन्द कोठारी आज नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। व्यापार, शिक्षा और समाजसेवा तीनों क्षेत्रों में उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि मजबूत जड़ें और खुला दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 16, 2025

प्रकाशचन्द कोठारी

प्रकाशचन्द कोठारी

राजस्थान और कर्नाटक के बीच जीवंत सेतु
धर्म और मानव सेवा में उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें समाज का विश्वसनीय स्तंभ बनाती है। हर वर्ष वे दो बार राजस्थान जरूर जाते हैं और अपनी जन्मभूमि से भावनात्मक रिश्ता बनाए रखते हैं। प्रकाशचन्द कोठारी की कहानी राजस्थान और कर्नाटक के बीच एक जीवंत सेतु है जो नई पीढ़ी को यह सिखाती है कि मेहनत, मूल्यों और सेवा के साथ आगे बढ़ा जाए तो परदेश में भी परचम लहराया जा सकता है।

पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाया
करीब 72 वर्ष पहले उनके पिता प्रेमचन्द कोठारी रोजगार की तलाश में हुब्बल्ली आए थे। यहां एक छोटी-सी कपड़े की दुकान से उन्होंने यह यात्रा शुरू की, जिसका नाम रखा गया कर्नाटक क्लॉथ पैलेस। उस समय प्रकाशचन्द कोठारी महज तीन वर्ष के थे। आज वे 75 वर्ष के हैं और उनका जीवन स्वयं में एक चलता-फिरता इतिहास है। उनकी शिक्षा हुब्बल्ली में हुई। एमबीबीएस के प्रथम वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और कपड़े के व्यापार को मजबूत आधार दिया।

सफल बिल्डर और प्रमोटर
व्यापारिक दूरदृष्टि ने उन्हें नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर किया। वर्ष 1980 में पांच मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। 1986 में युरेका बिल्डर्स की स्थापना हुई और पहले ही प्रोजेक्ट में हुब्बल्ली में 100 घरों का निर्माण कर उन्होंने अपनी पहचान बना ली। इसके बाद 2004 में ग्लोबस बिल्डर्स की शुरुआत की, जिसने उन्हें एक सफल बिल्डर और प्रमोटर के रूप में स्थापित किया।

समाज को सशक्त बनाती है शिक्षा
सिर्फ व्यापार ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। बसवराज होरट्टी के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड कॉलेज की स्थापना की और 14 वर्षों तक इससे जुड़े रहे। वर्तमान में वे बेंगलूरु एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और बेंगलूरु में चार कॉलेजों का सफल संचालन कर रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को दीर्घकालिक रूप से सशक्त बनाती है।

निरंतर सामाजिक कार्य में सक्रिय
समाजसेवा उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। जीतो हुब्बल्ली के चेयरमैन रहते हुए उनके कार्यकाल में जीतो गल्र्स हॉस्टल एवं एजुकेशन सेंटर का निर्माण शुरू हुआ, जो अब अंतिम चरण में है। पांच मंजिला इस भवन में 100 बालिकाओं के लिए सुरक्षित आवास और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा वासूपूज्य नूतन भवन में आर्थिक सहयोग, मुनि सुव्रत नव कल्याण परिवार द्वारा मंदिर निर्माण में भूमि दान, विवेकानंद हॉस्पिटल में आईसीयू सहित सहयोग जैसे अनेक कार्य उनकी सेवा भावना को दर्शाते हैं। जेसिज के अध्यक्ष रहे। लायंस क्लब, क्रेडाई जैसे संगठनों से जुड़कर वे निरंतर सामाजिक कार्य कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 07:33 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / घाणेराव की मिट्टी से हुब्बल्ली की बुलंदियों तक, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने प्रकाशचन्द कोठारी

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

लीफ स्पॉट बीमारी और भारी बारिश से 40 फीसदी पैदावार घटी, पेड़ों के गिरने और सूखने से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा

उत्तर कन्नड़ में सुपारी किसानों पर दोहरी मार।
हुबली

धर्मपुरा में डेढ़ साल से लाइब्रेरी बंद, 15 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में पढऩे वालों के लिए बड़ा संकट

लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा।
हुबली

इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट अटका, उच्च लागत और कॉस्ट शेयरिंग पर मतभेद से फिलहाल लागू होने की उम्मीद कम

संतोष लाड
हुबली

शिवमोग्गा वाइल्डलाइफ सर्कल में बढ़ा खतरा, लगातार वन्यजीवों की मौत से उठी नाराजगी

शिवमोग्गा वाइल्डलाइफ
हुबली

धारवाड़ जोन में क्रिकेट ढांचे को नया रूप दिया जाएगा

वीरन्ना सावदी
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.