मेले की तैयारियों पर प्रशासन सख्त, तीर्थहल्ली में 250 पुलिस, ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी

ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी
40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे
एक अधिकारी ने बताया कि मेले की अवधि में सुरक्षा के लिए 250 पुलिसकर्मी, 50 होम गार्ड, रिजर्व पुलिस बल, दो फायर इंजन, 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, दो ड्रोन और दो अस्थाई पुलिस चौकियां तैनात की जाएंगी। चोरी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच के जवान भी अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी संभालेंगे। मेला समिति के अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि अग्निशमन सेवाओं के लिए 15,000 की मांग की गई है और सवाल उठाया कि यदि सरकारी संस्थाएं भी सार्वजनिक सेवा के लिए शुल्क लेंगी तो समिति के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा।
पार्किंग समस्या पर भी चर्चा
बैठक में तीर्थहल्ली शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या पर भी विचार किया गया। तहसीलदार ने सुझाव दिया कि यदि सरकारी या अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए तो मल्टी-स्टोरी पार्किंग के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग