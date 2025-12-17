17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

मेले की तैयारियों पर प्रशासन सख्त, तीर्थहल्ली में 250 पुलिस, ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी

तीर्थहल्ली एल्लामावस्या मेले के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार रंजीत एस. ने 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों को लेकर तालुक कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में सभी विभागों के प्रमुखों को सतर्क रहने और समन्वय के साथ काम करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तीर्थस्नान, रथोत्सव और थेप्पोत्सव के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। ऐसे में जनता को भी पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। खाद्य विभाग को अन्नदासोहा स्थलों पर बाहरी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि व्यापारियों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 17, 2025

ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी

ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी

40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे
एक अधिकारी ने बताया कि मेले की अवधि में सुरक्षा के लिए 250 पुलिसकर्मी, 50 होम गार्ड, रिजर्व पुलिस बल, दो फायर इंजन, 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, दो ड्रोन और दो अस्थाई पुलिस चौकियां तैनात की जाएंगी। चोरी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच के जवान भी अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी संभालेंगे। मेला समिति के अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि अग्निशमन सेवाओं के लिए 15,000 की मांग की गई है और सवाल उठाया कि यदि सरकारी संस्थाएं भी सार्वजनिक सेवा के लिए शुल्क लेंगी तो समिति के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा।

पार्किंग समस्या पर भी चर्चा
बैठक में तीर्थहल्ली शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या पर भी विचार किया गया। तहसीलदार ने सुझाव दिया कि यदि सरकारी या अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए तो मल्टी-स्टोरी पार्किंग के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / मेले की तैयारियों पर प्रशासन सख्त, तीर्थहल्ली में 250 पुलिस, ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी कड़ी निगरानी

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

डेयरी फार्मिंग से बदली किसानों की तकदीर, तटीय कर्नाटक में गाय पालन बना आय का मजबूत जरिया

गाय पालन
हुबली

हुब्बल्ली रीजनल सेंटर को बुनियादी सुविधाओं की दरकार, गंगूबाई हनगल संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों को क्लासरूम और हॉस्टल की कमी

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
हुबली

फ्लाईओवर निर्माण ने बढ़ाई हुब्बल्ली में धूल की मार, चेन्नम्मा सर्किल से ओल्ड बस स्टैंड तक सांस लेना हुआ मुश्किल

हुब्बल्ली शहर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर
हुबली

परदेश में परचम: राजस्थान की माटी से कर्नाटक की रसोई तक, संघर्ष से सफलता की मिसाल बने बाबूलाल प्रजापत

बाबूलाल प्रजापत
हुबली

बीदर पुलिस हाइ-टेक, पूरे जिले में डिजिटल वॉकी-टॉकी सिस्टम लागू, संचार क्षमता कई गुना बढ़ी

डिजिटल वॉकी-टॉकी सिस्टम
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.