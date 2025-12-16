बीदर पुलिस हाइ-टेक, पूरे जिले में डिजिटल वॉकी-टॉकी सिस्टम लागू, संचार क्षमता कई गुना बढ़ी

4.36 करोड़ रुपए की लागत

नई प्रणाली के लागू होने के बाद, अब हर वॉकी-टॉकी को यूनिक आईडी नंबर, प्राइवेट कॉल सुविधा, रिकॉर्डिंग सिस्टम उपलब्ध हो गई है। मास्टर कंट्रोल रूम से अब यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई अधिकारी या स्टाफ किस स्थान पर मौजूद है और उसकी तत्काल सहायता कहां भेजनी है। 4.36 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई इस डिजिटल वायरलेस प्रणाली को बेंगलूरु स्थित कम्युनिकेशन एवं लॉजिस्टिक्स कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिली है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस नई प्रणाली से आपात स्थितियों में निर्णय लेने की गति तेज होगी, भीड़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों की निगरानी आसान होगी और अपराध नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ेगी।