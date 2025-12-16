धर्मपुरा में डेढ़ साल से लाइब्रेरी बंद, 15 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में पढऩे वालों के लिए बड़ा संकट

लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा।
छात्रों का नुकसान सबसे ज्यादा
यह क्षेत्र प्राथमिक से लेकर डिग्री कॉलेज तक के छात्रों वाला शिक्षण केंद्र है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी आवश्यक थी, लेकिन अब पढऩे की जगह नहीं है। किताबें व सामग्री उपयोग में नहीं है। बंद दरवाजों के कारण परिसर गंदगी से भर गया है। सड़क विस्तार का कचरा भवन के चारों ओर जमा हो गया है।
सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया शुरू
केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग के सहायक निदेशक डॉ. एस. आकाश ने बताया कि जिले में कुछ और जगह भी ऐसी समस्याएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 6 सदस्यीय समिति इसका निरीक्षण कर रही है। नियुक्ति में रिजर्वेशन और अन्य नियमों का पालन किया जाएगा। स्थानीय लोगों की मांग है कि लाइब्रेरी तुरंत खोली जाए ताकि विद्यार्थी फिर से पढ़ाई शुरू कर सकें।
