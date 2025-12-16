16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

धर्मपुरा में डेढ़ साल से लाइब्रेरी बंद, 15 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में पढऩे वालों के लिए बड़ा संकट

यादगीर जिले की धर्मपुरा इलाके की ग्राम पंचायत अरिवु लाइब्रेरी पिछले डेढ़ साल से बंद पड़ी है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों और पढऩे वालों में भारी नाराजगी है। लाइब्रेरी सुपरवाइजर श्रीनिवास की बीमारी से मौत के बाद से आज तक लाइब्रेरी नहीं खोली गई, जबकि ग्राम पंचायत के पांच गांवों श्रावणगेरे, अरालीकेरे, धर्मपुरा, बेनाकनहल्ली और कृष्णपुरा की आबादी 15,000 से अधिक है। लाइब्रेरी पहले ग्राम पंचायत कार्यालय के छोटे कमरे में चलती थी, बाद में पी.के. रंगन्ना गौड़ा लेआउट में नए भवन में शिफ्ट की गई। लेकिन भवन सुनसान क्षेत्र में होने की वजह से पढऩे वालों की संख्या घट गई। इसके बावजूद लाइब्रेरी चल रही थी, जब तक कि सुपरवाइजर का निधन नहीं हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 16, 2025

लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा।

लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा।

छात्रों का नुकसान सबसे ज्यादा
यह क्षेत्र प्राथमिक से लेकर डिग्री कॉलेज तक के छात्रों वाला शिक्षण केंद्र है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी आवश्यक थी, लेकिन अब पढऩे की जगह नहीं है। किताबें व सामग्री उपयोग में नहीं है। बंद दरवाजों के कारण परिसर गंदगी से भर गया है। सड़क विस्तार का कचरा भवन के चारों ओर जमा हो गया है।

सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया शुरू
केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग के सहायक निदेशक डॉ. एस. आकाश ने बताया कि जिले में कुछ और जगह भी ऐसी समस्याएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 6 सदस्यीय समिति इसका निरीक्षण कर रही है। नियुक्ति में रिजर्वेशन और अन्य नियमों का पालन किया जाएगा। स्थानीय लोगों की मांग है कि लाइब्रेरी तुरंत खोली जाए ताकि विद्यार्थी फिर से पढ़ाई शुरू कर सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Dec 2025 11:01 am

Published on:

16 Dec 2025 10:59 am

Hindi News / Karnataka / Hubli / धर्मपुरा में डेढ़ साल से लाइब्रेरी बंद, 15 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में पढऩे वालों के लिए बड़ा संकट

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट अटका, उच्च लागत और कॉस्ट शेयरिंग पर मतभेद से फिलहाल लागू होने की उम्मीद कम

संतोष लाड
हुबली

शिवमोग्गा वाइल्डलाइफ सर्कल में बढ़ा खतरा, लगातार वन्यजीवों की मौत से उठी नाराजगी

शिवमोग्गा वाइल्डलाइफ
हुबली

धारवाड़ जोन में क्रिकेट ढांचे को नया रूप दिया जाएगा

वीरन्ना सावदी
हुबली

गर्मी से पहले तैयार होगी चन्नागिरी की सौर क्रांति

सौर ऊर्जा उत्पादन
हुबली

100 साल पूरे कर रहा कॉफी अनुसंधान संस्थान, तीन दिवसीय शताब्दी सम्मेलन में तकनीक, गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर गहन चर्चा

कॉफी अनुसंधान संस्थान
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.