100 साल पूरे कर रहा कॉफी अनुसंधान संस्थान, तीन दिवसीय शताब्दी सम्मेलन में तकनीक, गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर गहन चर्चा

बालेहोन्नूर स्थित केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान इस वर्ष अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर कॉफी बोर्ड ने 20 से 22 दिसंबर तक तीन दिवसीय भव्य शताब्दी सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश देववृंदा ने बताया कि सम्मेलन में कॉफी उद्योग की चुनौतियों, अनुसंधान, नई तकनीकों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ब्रांडिंग जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह संस्थान 1925 में तत्कालीन मैसूर के महाराजा द्वारा स्थापित किया गया था और तब से वैश्विक कॉफी अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। चिकमगलूरु जिले को कॉफी खेती के दो जीआई टैग मिलने से इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, राज्य के मंत्री के. जे. जॉर्ज, ईश्वर बी. खंड्रे और देशभर के विशेषज्ञ शामिल होंगे।