गर्मी से पहले तैयार होगी चन्नागिरी की सौर क्रांति

गर्मी के मौसम में किसानों की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए चन्नागिरी तालुक में सौर ऊर्जा उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की कुसुम सी योजना और राज्य सरकार के सहयोग से तालुक के तीन प्रमुख क्षेत्रों नल्लूर, हिरेकोगलूर और सैंटेबेन्नूर में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। नल्लूर में 20 एकड़ भूमि पर स्थापित 5.8 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट पूरी तरह तैयार है और उद्घाटन की प्रतीक्षा में है। हिरेकोगलूर में 26 एकड़ भूमि पर 7.2 मेगावाट उत्पादन वाली इकाई का निर्माण अंतिम चरण में है। वहीं सैंटेबेन्नूर के निकट काकनूर गोमल में 40 एकड़ भूमि पर 12.6 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए स्थल चयन और भूमि पट्टा प्रक्रिया जारी है। कुल मिलाकर 25.6 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।