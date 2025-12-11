धारवाड़ जोन में क्रिकेट ढांचे को नया रूप दिया जाएगा

क्षेत्रीय समिति गठित की जाएगी

सावदी ने कहा कि यदि अप्रेल से जून के बीच आयु वर्ग के टूर्नामेंट कराए जाएं तो सितंबर-अक्टूबर में होने वाली चयन प्रक्रिया आसान होगी। लगातार मैच होने से चयनकर्ता खिलाडिय़ों के प्रदर्शन का वास्तविक आकलन कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिभा को किसी भी हाल में अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाएगी। मैच समाप्त होने के बाद स्थानीय स्टेडियमों को अन्य क्लबों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ओपन टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा सकें। धारवाड़ जोन में लगभग 40 से अधिक क्लब हैं, और सभी को शामिल करते हुए चयनकर्ता, अंपायर, टूर्नामेंट संचालन और स्टेडियम प्रबंधन समितियाँ बनाई जाएंगी।