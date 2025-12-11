11 दिसंबर 2025,

हुबली

धारवाड़ जोन में क्रिकेट ढांचे को नया रूप दिया जाएगा

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के धारवाड़ जोन में क्रिकेट बुनियादी ढांचे और प्रतिभा विकास को लेकर बड़ी पहल की तैयारी शुरू हो गई है। जोन के नव-नियुक्त आमंत्रित सदस्य वीरन्ना सावदी ने कहा कि बेलगावी, धारवाड़, गदग, हावेरी और उत्तर कन्नड़ जिलों में क्रिकेट की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अब व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि धारवाड़ जोन में क्रिकेट की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन यहां मौजूद स्टेडियम और खेल सुविधांँ नियमित टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न आयु वर्गों के लिए अंतर-क्लब, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मैच आयोजित किए जाएंगे, जिससे खिलाडिय़ों को अधिक अवसर मिलेंगे।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 11, 2025

वीरन्ना सावदी

वीरन्ना सावदी

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के धारवाड़ जोन में क्रिकेट बुनियादी ढांचे और प्रतिभा विकास को लेकर बड़ी पहल की तैयारी शुरू हो गई है। जोन के नव-नियुक्त आमंत्रित सदस्य वीरन्ना सावदी ने कहा कि बेलगावी, धारवाड़, गदग, हावेरी और उत्तर कन्नड़ जिलों में क्रिकेट की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अब व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि धारवाड़ जोन में क्रिकेट की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन यहां मौजूद स्टेडियम और खेल सुविधांँ नियमित टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न आयु वर्गों के लिए अंतर-क्लब, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मैच आयोजित किए जाएंगे, जिससे खिलाडिय़ों को अधिक अवसर मिलेंगे।

क्षेत्रीय समिति गठित की जाएगी
सावदी ने कहा कि यदि अप्रेल से जून के बीच आयु वर्ग के टूर्नामेंट कराए जाएं तो सितंबर-अक्टूबर में होने वाली चयन प्रक्रिया आसान होगी। लगातार मैच होने से चयनकर्ता खिलाडिय़ों के प्रदर्शन का वास्तविक आकलन कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिभा को किसी भी हाल में अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाएगी। मैच समाप्त होने के बाद स्थानीय स्टेडियमों को अन्य क्लबों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ओपन टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा सकें। धारवाड़ जोन में लगभग 40 से अधिक क्लब हैं, और सभी को शामिल करते हुए चयनकर्ता, अंपायर, टूर्नामेंट संचालन और स्टेडियम प्रबंधन समितियाँ बनाई जाएंगी।

कई सुविधाएं उपलब्ध
सावदी ने बताया कि हुब्बल्ली और बेलगावी में पहले से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्लब हाउस के निर्माण जैसे लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भविष्य में हुब्बल्ली और बेलगावी में और अधिक मैच कराने के लिए दबाव बनाया जाएगा। सावदी ने कहा कि धारवाड़ जोन में बालिकाओं और महिलाओं के क्रिकेट को विशेष महत्व दिया जाएगा। 12, 14 और 16 वर्ष से कम आयु वाली बालिकाओं के लिए अंतर-क्लब मैच कराए जाएंगे।

धारवाड़ जोन में क्रिकेट ढांचे को नया रूप दिया जाएगा

