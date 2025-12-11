दावणगेरे शादी समारोह में 67.48 लाख की ज्वेलरी चोरी का पर्दाफाश

गहने
दावणगेरे शहर के बाहरी इलाके स्थित अपूर्वा रिज़ॉर्ट में हुई एक भव्य शादी में 67.48 लाख रुपए मूल्य की सोने की ज्वेलरी चोरी करने वाल गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्रामीण पुलिस ने जांच के दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील अंतर्गत गुलखेड़ी गांव में छापेमारी करते हुए 51.49 लाख की ज्वेलरी बरामद कर ली। हालांकि गैंग के सरगना सहित दो आरोपी करण वर्मा और विनीत सिसोदिया अब भी फरार हैं। 14 नवंबर की रात लगभग 8.30 बजे शादी समारोह के दौरान महिला द्वारा सोने के गहनों से भरा बैग कुर्सी के नीचे रखते ही गैंग के सदस्यों ने उसे चोरी कर लिया। घटना का पता चलते ही पीडि़ता ने देहात पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद एसपी उमा प्रशांत के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने 250 से अधिक कैमरों की फुटेज को खंगालकर गैंग की गतिविधियों को ट्रैक किया।
गुप्त रूप से ऑपरेशन चलाया
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह कुख्यात गैंग है, जो देशभर में अमीर लोगों की शादियों को निशाना बनाता है। यह गैंग ट्रेन और बस स्टेशनों पर सामान्य यात्रियों की तरह व्यवहार करता है और अवसर मिलते ही शादी समारोह में घुसकर चोरी करता है। जांच टीम ने 14 दिनों तक मध्य प्रदेश में गुप्त रूप से ऑपरेशन चलाया। आरोपियों की लोकेशन की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने भेष बदलकर घरों पर दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। हालांकि घर की तलाशी के दौरान 51.49 लाख के सोने के गहने बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने सील कर लिया।
पहचान कराने पीडि़त परिवार को बुलाया जाएगा
एसपी उमा प्रशांत ने बताया कि बरामद गहनों की पहचान कराने के लिए पीडि़त परिवार को बुलाया जाएगा। गैंग के अन्य सदस्यों के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
