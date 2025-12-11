दावणगेरे शादी समारोह में 67.48 लाख की ज्वेलरी चोरी का पर्दाफाश

दावणगेरे शहर के बाहरी इलाके स्थित अपूर्वा रिज़ॉर्ट में हुई एक भव्य शादी में 67.48 लाख रुपए मूल्य की सोने की ज्वेलरी चोरी करने वाल गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्रामीण पुलिस ने जांच के दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील अंतर्गत गुलखेड़ी गांव में छापेमारी करते हुए 51.49 लाख की ज्वेलरी बरामद कर ली। हालांकि गैंग के सरगना सहित दो आरोपी करण वर्मा और विनीत सिसोदिया अब भी फरार हैं। 14 नवंबर की रात लगभग 8.30 बजे शादी समारोह के दौरान महिला द्वारा सोने के गहनों से भरा बैग कुर्सी के नीचे रखते ही गैंग के सदस्यों ने उसे चोरी कर लिया। घटना का पता चलते ही पीडि़ता ने देहात पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद एसपी उमा प्रशांत के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने 250 से अधिक कैमरों की फुटेज को खंगालकर गैंग की गतिविधियों को ट्रैक किया।