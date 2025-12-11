सरकारी स्कूल बना रोल मॉडल, ग्रामीणों ने खुद बदली तस्वीर

कर्नाटक-आंध्र प्रदेश बॉर्डर के देवसमुद्र होबली में स्थित माचेनहल्ली सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल जो कभी उपेक्षा और अव्यवस्था के कारण टीचरों की पसंद नहीं था, अब पूरी तरह अपनी पहचान बदल चुका है। स्कूल के सुधार में गांव के दो पंचायत सदस्यों संगीता महादेवा और परमेश्वरप्पा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ने बिना किसी सरकारी सहायता के अपने निजी खर्च पर स्कूल की दीवारों की पेंटिंग, सुंदर चित्रांकन और वातावरण सुधार का कार्य करवाया। यह स्कूल मुख्यत: अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम है। वर्षों तक स्टाफ की कमी, कमरों की दिक्कत और सीमित संसाधनों के कारण स्कूल पिछड़ता गया। लेकिन हाल ही में गांव वालों ने तय किया कि बच्चों को बेहतर माहौल देना ही विकास का पहला कदम है।