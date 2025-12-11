नालों पर तटबंध निर्माण से बढ़ी जलसुरक्षा, किसानों में उत्साह

अमताड़ी ग्राम पंचायत की सीमा में बहने वाले छोटे-छोटे नालों में तटबंध निर्माण के काम ने गांव की जलसुरक्षा को नया आधार दिया है। पिछले तीन वर्षों में कुल दस स्थानों पर तटबंध बनाने की योजना तैयार की गई थी, जिनमें से दो स्थानों—केडगे कट्टा और बन्नीमार कट्टा—पर कार्य पूरा कर पानी इक_ा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न केवल सिंचाई सरल हुई है, बल्कि कुओं और तालाबों का जलस्तर भी बढ़ा है। यह तटबंध निर्माण की परंपरा कोई नई नहीं है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग सौ वर्ष पहले किसान अपने खेतों के पास बहते पानी को संजोने के लिए नालों में पत्ते, मिट्टी और लकड़ी डालकर पानी रोकते थे। यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि सुपारी और धान के खेतों को आवश्यक पानी आसानी से मिलता था। समय बदला, खेती के तरीके बदले, लेकिन जलसंरक्षण की यह पुरानी समझ आज फिर जीवित हो रही है।