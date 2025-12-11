11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

उत्तर कन्नड़ में सुपारी किसानों पर दोहरी मार, लीफ स्पॉट बीमारी और भारी बारिश से 40 फीसदी पैदावार घटी

उत्तर कन्नड़ जिले के कई हिस्सों में सुपारी की कटाई का मौसम इस बार संकट के साए में शुरू हुआ है। लंबे समय तक हुई भारी बारिश और लगातार फैलती लीफ स्पॉट तथा रॉट बीमारी ने फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कई क्षेत्रों में सुपारी की पैदावार 40 फीसदी से भी अधिक घट गई है, जबकि कुछ गांवों में खेती पूरी तरह चौपट होने की स्थिति में पहुंच गई है। इससे किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं और सरकार से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। जिले में मई के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई बारिश लगभग पांच महीनों तक जारी रही, जिससे सुपारी के पेड़ों में पत्ती गिरने और तनों के सडऩे की समस्या बढ़ी। किसानों का कहना है कि नमी के कारण बीमारी ने तेजी से फैलकर पेड़ों की उत्पादकता घटा दी। कई बागानों में जहां पहले 40 क्विंटल तक उत्पादन होता था, वहां अब मुश्किल से कुछ क्विंटल सुपारी मिल रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 11, 2025

सुपारी

सुपारी

उत्तर कन्नड़ जिले के कई हिस्सों में सुपारी की कटाई का मौसम इस बार संकट के साए में शुरू हुआ है। लंबे समय तक हुई भारी बारिश और लगातार फैलती लीफ स्पॉट तथा रॉट बीमारी ने फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कई क्षेत्रों में सुपारी की पैदावार 40 फीसदी से भी अधिक घट गई है, जबकि कुछ गांवों में खेती पूरी तरह चौपट होने की स्थिति में पहुंच गई है। इससे किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं और सरकार से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। जिले में मई के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई बारिश लगभग पांच महीनों तक जारी रही, जिससे सुपारी के पेड़ों में पत्ती गिरने और तनों के सडऩे की समस्या बढ़ी। किसानों का कहना है कि नमी के कारण बीमारी ने तेजी से फैलकर पेड़ों की उत्पादकता घटा दी। कई बागानों में जहां पहले 40 क्विंटल तक उत्पादन होता था, वहां अब मुश्किल से कुछ क्विंटल सुपारी मिल रही है।

पेड़ों के ऊपरी हिस्से तेजी से सूख रहे
एक किसान बताते हैं कि पेड़ों के ऊपरी हिस्से तेजी से सूख रहे हैं, जिससे उनका जीवनचक्र खत्म हो रहा है। किसानों का कहना है कि ब्लाइट बीमारी और लीफ स्पॉट को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों पर भारी खर्च करना पड़ता है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं मिल रहे। अधिकांश किसान खेती के लिए बैंक लोन लेते हैं, लेकिन फसल खराब होने से ऋण चुकाना मुश्किल हो गया है। इसलिए किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि ब्याज माफ किया जाए और पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाई जाए। पिछले वर्ष केंद्र और राज्य सरकार ने वैज्ञानिकों की टीम भेजी थी, लेकिन अभी तक बीमारी पर असरदार नियंत्रण नहीं मिल सका है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द उपाय नहीं किए गए तो सुपारी उद्योग को लंबी अवधि में भारी नुकसान होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 05:27 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / उत्तर कन्नड़ में सुपारी किसानों पर दोहरी मार, लीफ स्पॉट बीमारी और भारी बारिश से 40 फीसदी पैदावार घटी

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

दावणगेरे शादी समारोह में 67.48 लाख की ज्वेलरी चोरी का पर्दाफाश

गहने
हुबली

सरकारी स्कूल बना रोल मॉडल, ग्रामीणों ने खुद बदली तस्वीर

स्कूल को नई पहचान
हुबली

नालों पर तटबंध निर्माण से बढ़ी जलसुरक्षा, किसानों में उत्साह

तटबंध निर्माण
हुबली

कलबुर्गी में 2.31 करोड़ की ज्वार प्रोसेसिंग यूनिट शुरू, किसानों को मिला वैल्यू एडिशन का नया रास्ता

ज्वार
हुबली

प्रवासी राजस्थानी दिवस: राजस्थान के बदलते परिदृश्य, निवेश, रोजगार और गांवों की चुनौतियों पर खुलकर हुई चर्चा

प्रवासी राजस्थानी दिवस
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.