सनातन परम्परा से जुड़ा समाज: उत्तर कर्नाटक में कच्छ कड़वा पाटीदारों की मजबूत पहचान

गुजरात और कर्नाटक के बीच सशक्त सांस्कृतिक सेतु

गुजरात के कच्छ क्षेत्र से आकर कर्नाटक में बसे कड़वा पाटीदार समाज ने परदेश में रहते हुए भी अपनी सनातन परम्पराओं, पर्व-त्योहारों और सामाजिक एकता को जिस मजबूती से सहेज कर रखा है, वह आज गुजरात और कर्नाटक के बीच एक सशक्त सांस्कृतिक सेतु बन गया है। परदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना, नई पीढ़ी को संस्कारों से जोडऩा और दो राज्यों गुजरात व कर्नाटक को सांस्कृतिक रूप से जोडऩा, यही उत्तर कर्नाटक कच्छ कड़वा पाटीदार सनातन समाज की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है।