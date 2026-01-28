आम बजट 2026 से पहले मंथन: दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, मध्यम वर्ग, उद्योग और पर्यटन पर विशेष फोकस की मांग

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को बजट में प्राथमिकता की जरूरत

सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक चेयरमैन जितेन्द्र मजेठिया ने कहा कि जीएसटी में की गई कुछ कटौतियां स्वागतयोग्य हैं, लेकिन उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल लिंब व अन्य कृत्रिम अंगों पर लगने वाले 5 प्रतिशत जीएसटी को शून्य करने की मांग की। साथ ही कहा कि दिव्यांगों के लिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंगके ठोस कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। बैंकिंग ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में 30 से 40 प्रतिशत रियायत, अधिक टैक्स भरने वाले बुजुर्गों को विशेष लाभ, कम या शून्य ब्याज पर ऋण सुविधा देने की भी उन्होंने मांग रखी। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने और इसे इंडिविजुअल व फैमिली पॉलिसी के समान करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।