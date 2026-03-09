भजनों की मधुर धुनों के बीच बच्चों ने खेली फूलों की होली

सांस्कृतिक परंपराओं से जोडऩे का संदेश

बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण सराफ ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं और भक्ति भाव से जोडऩे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों ने राधा-कृष्ण एवं भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर की। इसके बाद बच्चों ने एक-दूसरे पर फूल बरसाकर होली की खुशियां साझा कीं। वातावरण भक्ति, उत्साह और आनंद से सराबोर हो गया। इस अवसर पर बच्चों ने फूलों की होली के साथ-साथ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दीं।