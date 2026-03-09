राजस्थान की लोक परंपरा को कर्नाटक में भी सहेज रहे प्रवासी परिवार

प्राचीन परंपरा को जीवंत बनाए रखने का संकल्प

राजस्थान में ढूंढ की परंपरा होली के बाद विशेष रूप से उन बच्चों के लिए निभाई जाती है जिनका जन्म पिछले वर्ष के दौरान हुआ होता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से बच्चों की रक्षा होती है और उनके जीवन में खुशहाली आती है। ढूंढ के दौरान परिवारजन बच्चे को सजाकर चौक या आंगन में बैठाते हैं। समाज के लोग ढोल-थाली बजाते हुए पारंपरिक गीत गाते हैं और बच्चे को खजूर, गुड़, नारियल, खिलौने या मिठाई भेंट करते हैं। कई स्थानों पर प्रतीकात्मक रूप से गन्ने या डंडी से हल्के-हल्के स्पर्श कर बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है, जिसे ढूंढना कहा जाता है। हुब्बल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में भी समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से बच्चों को आशीर्वाद दिया और राजस्थान की इस प्राचीन परंपरा को जीवंत बनाए रखने का संकल्प लिया।