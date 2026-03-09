फूलों की होली से सजा रंग पंचमी का उत्सव: पुष्पवर्षा, राजस्थानी फाग और ब्रज की होली ने बनाया भक्तिमय माहौल

पारंपरिक संस्कृति, भक्ति और उत्सव का सुंदर संगम

रंग पंचमी का पावन उत्सव मधुरा एस्टेट में फूलों की होली के रूप में भव्य एवं मनोहारी ढंग से मनाया गया। इस विशेष आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि होली पारंपरिक रंगों के बजाय बड़ी मात्रा में ताजे फूलों की पंखुडिय़ों से खेली ग फूलों की सुगंध और रंग-बिरंगी पंखुडिय़ों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय, सौंदर्यमय और आनंदमय बना दिया। आगंतुक अतिथियों का कंचन सिंघानिया एवं रमण सिंघानिया द्वारा किया गया। पूरे आयोजन में पारंपरिक संस्कृति, भक्ति और उत्सव का सुंदर संगम देखने को मिला।