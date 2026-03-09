आंजणा पटेल समाज का होली उत्सव: ढोल-थाली की थाप पर गूंजा राजस्थानी रंग, सांसद लुम्बाराम चौधरी की मौजूदगी में हुआ गेर नृत्य

समाज के लोगोंं ने किया सांसद का स्वागत

इस अवसर पर सांसद लुम्बाराम चौधरी का प्रवासी समाज की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने समाज के लोगों से संवाद करते हुए ऐसे आयोजनों को प्रवासी समाज के लिए सांस्कृतिक एकता और परंपराओं को जीवंत रखने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। गेर नृत्य, फागण के लोकगीत और सामूहिक उत्सव ने माहौल को पूरी तरह रंगमय बना दिया। इस आयोजन ने समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत से जोडऩे का संदेश भी दिया।