देवासी समाज के होली मिलन में गूंजे फागण के रंग: प्रवासी राजस्थानी समाज ने गेर नृत्य के साथ मनाया होली मिलन समारोह

पारंपरिक गेर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति

फागण के उल्लास और राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति के रंगों के बीच हुब्बल्ली में देवासी समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वासवी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समाज ने अपनी परंपराओं और संस्कृति की शानदार झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में राजस्थान के जालोर-सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के लोगों के साथ आत्मीयता से संवाद किया और सभी को होली की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान समाज के युवाओं ने पारंपरिक गेर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसने पूरे माहौल को फागण के रंगों से सराबोर कर दिया। विशेष बात यह रही कि सांसद चौधरी ने भी युवाओं के साथ गेर नृत्य में शामिल होकर सभी का उत्साह बढ़ाया।