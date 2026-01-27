कांग्रेस का व्यवहार अफसोसनाक, गवर्नर का अपमान बर्दाश्त नहीं: जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। हुब्बल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर के भाषण की सामग्री और उनके साथ कांग्रेस नेताओं का व्यवहार बेहद अफसोसनाक है। जोशी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एक गवर्नर के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राहुल गांधी को खुश करने के लिए गवर्नर के भाषण को बचकाना खेल् का मंच बना रही है। साथ ही दावा किया कि गवर्नर पर केंद्र सरकार के खिलाफ भाषा लिखवाने और उसे पढऩे का दबाव डाला गया।