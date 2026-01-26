नन्हे कदम, बड़े सपने: बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा में संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथियों के साथ पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी।
नृत्य, गीत और कविता में झलकी देशभक्ति की चमक
हुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा की ओर से 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष, उल्लास और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के मन में संस्कारों की ज्योति और जीवन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाला प्रेरक समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, गायन, भाषण और कविता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आठवीं से लेकर नर्सरी तक के बच्चों ने मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देकर यह सिद्ध किया कि देशभक्ति की सीख बचपन से ही मजबूत हो तो भविष्य उज्ज्वल बनता है।
कैलाश प्रजापत को संस्कारशाला के सर्वश्रेष्ठ छात्र के सम्मान से नवाजा
देशभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य, भावपूर्ण कविताएं, आत्मविश्वास से भरे भाषण और मधुर गायन ने पूरे वातावरण को देशप्रेम से भर दिया। छोटी कक्षाओं के बच्चों की मासूम प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया और तालियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। समारोह में प्रस्तुति देने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास और उत्साह कई गुना बढ़ गया। इस अवसर पर आठवीं कक्षा के छात्र कैलाश प्रजापत को संस्कारशाला के सर्वश्रेष्ठ छात्र के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर किया गया।
अलग-अलग ग्रुप की सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति
आठवीं कक्षा की राधिका चौधरी एवं पलक राजपुरोहित, सातवीं कक्षा की खुशी माली एवं संगीता ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। छठी कक्षा के राजपालसिंह राजपूत, जनकसिंह राजपुरोहित एवं रणवीरसिंह राजपुरोहित ने देशभक्ति पर आधारित और सातवी की तेजल जैन एवं तीसरी की आध्या ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सामूहिक नृत्य किया। चौथी कक्षा की रिंका माली, रिया चौधरी तथा छठी की पूजा गोस्वामी के अलावा चौथी कक्षा की मिष्ठी माली एवं हर्षाली चौधरी और चौथी कक्षा की प्रीति लोहार एवं ऐश्वर्या की सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति भी सराहनीय रही। पांचवी कक्षा की रानी राजपुरोहित एवं नेतल राजपुरोहित और चौथी कक्षा की दिव्या राजपुरोहित ने मिसरी से मीठी बांता गीत के बोल पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया।
पांचवी कक्षा की जान्हवी चौधरी, चौथी की ईषिता चौधरी एवं दूसरी की निकिता चौधरी की प्रस्तुति भी अच्छी रही। चौथी कक्षा की कृषि जैन एवं पायल भाटी, तीसरी कक्षा की भारती चौधरी, पहली कक्षा की हर्षिता राजपुरोहित एवं नर्सरी की पीयू राजपुरोहित, यूकेजी की चहक राजपुरोहित, दूसरी कक्षा की अनुप्रिया राजपुरोहित एवं पहली कक्षा की एकता राजपुरोहित के साथ ही एलकेजी के यशु एवं प्रतिक्षा ने भी सामूहिक नृत्य में भाग लिया।
भाषण एवं कविता में भी आजमाया भाग्य
चौथी कक्षा की ईष्टा राजपुरोहित ने अंग्रेजी में भाषण दिया। वहीं चौथी कक्षा की निशा कुमारी ने कविता सुनाई। सातवी की प्रीति राजपुरोहित, पांचवी की पूजा कुमारी, चौथी कक्षा की पायल सेन एवं पहली कक्षा की जान्हवी चौधरी ने एकल नृत्य पेश किया। छठी कक्षा की प्रिया प्रजापत, चौथी कक्षा की तनिषा राजपुरोहित एवं बसंती ने एकल गायन प्रस्तुत किया। तीसरी की छात्रा एकता माली ने हनुमान चालीसा वाचन किया।
कई गणमान्य लोग थे उपस्थित
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आंजणा पटेल समाज सेवा संघ हुब्बल्ली-धारवाड़ के पूर्व अध्यक्ष दूदाराम चौधरी कोंदली थोब रहे। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति हुब्बल्ली के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के उपाध्यक्ष चैनाराम पटेल जेठन्तरी एवं सचिव मालाराम देवासी बिठूजा उपस्थित रहे। संघ के प्रवक्ता किशोर पटेल गोलिया चौधरियान, बाबा रामदेव युवा संगठन के केसाराम चौधरी हरजी, सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य कांतिलाल राजपुरोहित ओडवाड़ा, पंडित जेठमल श्रीमाली, लुम्बाराम चौधरी, रावतसिंह राजपुरोहित के साथ ही समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति ने बच्चों का उत्साह और बढ़ाया।
