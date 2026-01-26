नन्हे कदम, बड़े सपने: बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा में संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम

अलग-अलग ग्रुप की सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति

आठवीं कक्षा की राधिका चौधरी एवं पलक राजपुरोहित, सातवीं कक्षा की खुशी माली एवं संगीता ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। छठी कक्षा के राजपालसिंह राजपूत, जनकसिंह राजपुरोहित एवं रणवीरसिंह राजपुरोहित ने देशभक्ति पर आधारित और सातवी की तेजल जैन एवं तीसरी की आध्या ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सामूहिक नृत्य किया। चौथी कक्षा की रिंका माली, रिया चौधरी तथा छठी की पूजा गोस्वामी के अलावा चौथी कक्षा की मिष्ठी माली एवं हर्षाली चौधरी और चौथी कक्षा की प्रीति लोहार एवं ऐश्वर्या की सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति भी सराहनीय रही। पांचवी कक्षा की रानी राजपुरोहित एवं नेतल राजपुरोहित और चौथी कक्षा की दिव्या राजपुरोहित ने मिसरी से मीठी बांता गीत के बोल पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया।

पांचवी कक्षा की जान्हवी चौधरी, चौथी की ईषिता चौधरी एवं दूसरी की निकिता चौधरी की प्रस्तुति भी अच्छी रही। चौथी कक्षा की कृषि जैन एवं पायल भाटी, तीसरी कक्षा की भारती चौधरी, पहली कक्षा की हर्षिता राजपुरोहित एवं नर्सरी की पीयू राजपुरोहित, यूकेजी की चहक राजपुरोहित, दूसरी कक्षा की अनुप्रिया राजपुरोहित एवं पहली कक्षा की एकता राजपुरोहित के साथ ही एलकेजी के यशु एवं प्रतिक्षा ने भी सामूहिक नृत्य में भाग लिया।