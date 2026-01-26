26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

नन्हे कदम, बड़े सपने: बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा में संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम

नृत्य, गीत और कविता में झलकी देशभक्ति की चमकहुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा की ओर से 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष, उल्लास और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के मन में संस्कारों की ज्योति और जीवन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने [&hellip;]

3 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 26, 2026

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथियों के साथ पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी।

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथियों के साथ पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी।

नृत्य, गीत और कविता में झलकी देशभक्ति की चमक
हुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा की ओर से 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष, उल्लास और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के मन में संस्कारों की ज्योति और जीवन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाला प्रेरक समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, गायन, भाषण और कविता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आठवीं से लेकर नर्सरी तक के बच्चों ने मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देकर यह सिद्ध किया कि देशभक्ति की सीख बचपन से ही मजबूत हो तो भविष्य उज्ज्वल बनता है।

कैलाश प्रजापत को संस्कारशाला के सर्वश्रेष्ठ छात्र के सम्मान से नवाजा
देशभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य, भावपूर्ण कविताएं, आत्मविश्वास से भरे भाषण और मधुर गायन ने पूरे वातावरण को देशप्रेम से भर दिया। छोटी कक्षाओं के बच्चों की मासूम प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया और तालियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। समारोह में प्रस्तुति देने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास और उत्साह कई गुना बढ़ गया। इस अवसर पर आठवीं कक्षा के छात्र कैलाश प्रजापत को संस्कारशाला के सर्वश्रेष्ठ छात्र के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर किया गया।

अलग-अलग ग्रुप की सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति
आठवीं कक्षा की राधिका चौधरी एवं पलक राजपुरोहित, सातवीं कक्षा की खुशी माली एवं संगीता ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। छठी कक्षा के राजपालसिंह राजपूत, जनकसिंह राजपुरोहित एवं रणवीरसिंह राजपुरोहित ने देशभक्ति पर आधारित और सातवी की तेजल जैन एवं तीसरी की आध्या ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सामूहिक नृत्य किया। चौथी कक्षा की रिंका माली, रिया चौधरी तथा छठी की पूजा गोस्वामी के अलावा चौथी कक्षा की मिष्ठी माली एवं हर्षाली चौधरी और चौथी कक्षा की प्रीति लोहार एवं ऐश्वर्या की सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति भी सराहनीय रही। पांचवी कक्षा की रानी राजपुरोहित एवं नेतल राजपुरोहित और चौथी कक्षा की दिव्या राजपुरोहित ने मिसरी से मीठी बांता गीत के बोल पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया।
पांचवी कक्षा की जान्हवी चौधरी, चौथी की ईषिता चौधरी एवं दूसरी की निकिता चौधरी की प्रस्तुति भी अच्छी रही। चौथी कक्षा की कृषि जैन एवं पायल भाटी, तीसरी कक्षा की भारती चौधरी, पहली कक्षा की हर्षिता राजपुरोहित एवं नर्सरी की पीयू राजपुरोहित, यूकेजी की चहक राजपुरोहित, दूसरी कक्षा की अनुप्रिया राजपुरोहित एवं पहली कक्षा की एकता राजपुरोहित के साथ ही एलकेजी के यशु एवं प्रतिक्षा ने भी सामूहिक नृत्य में भाग लिया।

भाषण एवं कविता में भी आजमाया भाग्य
चौथी कक्षा की ईष्टा राजपुरोहित ने अंग्रेजी में भाषण दिया। वहीं चौथी कक्षा की निशा कुमारी ने कविता सुनाई। सातवी की प्रीति राजपुरोहित, पांचवी की पूजा कुमारी, चौथी कक्षा की पायल सेन एवं पहली कक्षा की जान्हवी चौधरी ने एकल नृत्य पेश किया। छठी कक्षा की प्रिया प्रजापत, चौथी कक्षा की तनिषा राजपुरोहित एवं बसंती ने एकल गायन प्रस्तुत किया। तीसरी की छात्रा एकता माली ने हनुमान चालीसा वाचन किया।

कई गणमान्य लोग थे उपस्थित
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आंजणा पटेल समाज सेवा संघ हुब्बल्ली-धारवाड़ के पूर्व अध्यक्ष दूदाराम चौधरी कोंदली थोब रहे। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति हुब्बल्ली के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के उपाध्यक्ष चैनाराम पटेल जेठन्तरी एवं सचिव मालाराम देवासी बिठूजा उपस्थित रहे। संघ के प्रवक्ता किशोर पटेल गोलिया चौधरियान, बाबा रामदेव युवा संगठन के केसाराम चौधरी हरजी, सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारिणी सदस्य कांतिलाल राजपुरोहित ओडवाड़ा, पंडित जेठमल श्रीमाली, लुम्बाराम चौधरी, रावतसिंह राजपुरोहित के साथ ही समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति ने बच्चों का उत्साह और बढ़ाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Jan 2026 08:50 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / नन्हे कदम, बड़े सपने: बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा में संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

महंगाई नियंत्रण, कम मार्जिन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर व्यापारियों की सरकार से बड़ी अपेक्षाएं

आम बजट
हुबली

आम बजट से स्थानीय व्यापार को संरक्षण की उम्मीद

आम बजट
हुबली

नीतिगत सुधार, महंगाई नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की मांग

आम बजट
हुबली

सस्ता तिरंगा, महंगी भूल, राष्ट्रध्वज की गरिमा से समझौता देशभक्ति नहीं

हुब्बल्ली में राष्ट्रीय झंडे तैयार करते हुए।
हुबली

आम बजट से उत्तर कर्नाटक को बड़ी उम्मीदें

आम बजट
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.