महंगाई नियंत्रण, कम मार्जिन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर व्यापारियों की सरकार से बड़ी अपेक्षाएं

देश का आगामी आम बजट अब कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है। ऐसे में देशभर के व्यापारी वर्ग की नजरें सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकी हुई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, घटते मुनाफे और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच व्यापारियों को बजट से ठोस राहत की उम्मीद है। उनका मानना है कि यदि बजट में महंगाई पर नियंत्रण, आम उपयोग की वस्तुओं को सस्ता करने और पारंपरिक व्यापार को संरक्षण देने जैसे प्रावधान किए जाते हैं, तो इससे न केवल व्यापार को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी राहत पहुंचेगी।