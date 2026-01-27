शिक्षिका के समर्पण से बनी ताई भाषा प्रयोगशाला, जो सिखाती है भाषा से प्रेम

पढऩा, समझना, बोलना, हिंदी के कई रंग

ताई भाषा प्रयोगशाला में हिंदी सीखना किताबों तक सीमित नहीं है। एक कोने में हिंदी की पुस्तकें, शब्दकोश और समाचार पत्र हैं, जहां बच्चे स्वाभाविक रूप से पढऩे की आदत विकसित करते हैं। पास ही बना ताई व्याकरण कक्ष वृक्षनुमा आकृति के माध्यम से भाषा के विविध रूपों को समझाता है। भाषा का परिचय, व्याकरण के प्रकार, वचन, क्रिया, लिंग जैसे विषय दृश्यात्मक तरीके से समझाए जाते हैं। इसके आगे है अभिव्यक्ति मंच जहां छात्र हिंदी में बोलना सीखते हैं, प्रस्तुति देते हैं, अभिनय करते हैं और नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्ति करते हैं। यह मंच बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन चुका है।