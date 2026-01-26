आम बजट से स्थानीय व्यापार को संरक्षण की उम्मीद

हुब्बल्ली के बिजनेसमैन मुकेश बागरेचा कहते हैं, सरकार को आम बजट में स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों के संरक्षण के लिए ठोस व समर्पित प्रावधान करने चाहिए। ऑनलाइन बिक्री के अनियंत्रित विस्तार से पारंपरिक व्यवसायों पर गहरा असर पड़ा है। मुनाफा लगातार घट रहा है और वर्षों से जुड़े ग्राहक भी छिनते जा रहे हैं। यदि समय रहते स्थानीय व्यापार को समर्थन नहीं मिला, तो इसका सीधा असर रोजगार, स्थानीय बाजारों और आर्थिक संतुलन पर पड़ेगा। स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाना न केवल लाखों लोगों के रोजगार की रक्षा करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी मजबूती देगा।