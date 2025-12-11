कलबुर्गी में 2.31 करोड़ की ज्वार प्रोसेसिंग यूनिट शुरू, किसानों को मिला वैल्यू एडिशन का नया रास्ता

चार प्रमुख मशीनें लगाई

19,000 वर्ग फीट में फैली इस सुविधा में चार प्रमुख मशीनें लगाई गई हैं कॉर्न क्लीनिंग मशीन, फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन और कॉर्न फ्लेक्स बनाने वाली मशीन। इनमें प्रति घंटा 500 किलो क्लीनिंग क्षमता, 150 किलो आटा पिसाई, और 100-250 किलो फ्लेक्स उत्पादन की क्षमता है। मशीनों की इस श्रृंखला से ज्वार आधारित अनेक उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे, जिससे किसानों को सीधी आय बढऩे की उम्मीद है। जिले में पहले ज्वार की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बागवानी और गन्ने की खेती बढऩे से ज्वार का क्षेत्रफल घटता गया था। कृषि विभाग का मानना है कि वैल्यू एडिशन सुविधा मिलने से किसान दोबारा इस फसल की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि अब उन्हें कच्चा ज्वार बेचने के बजाय तैयार उत्पादों से बेहतर दाम मिलने की संभावना है।