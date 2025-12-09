कृत्रिम पैरों से 60 हजार लोगों को नया जीवन, 35 वर्षों से समाज, धर्म और मानवता की मिसाल

मानवीय सेवा के क्षेत्र में अलग पहचान

सिवाना की मिट्टी से आए गोलेच्छा ने अपने सफर की शुरुआत साधारण नौकरी से की। पहले पांच वर्ष सर्विस, फिर दो वर्ष वर्किंग पार्टनर और 10 वर्ष गुडविल पार्टनर के रूप में अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने वर्ष 1992 में श्री राज इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की। यह संस्था वायर और केबल, विशेषकर हाइस वायरिंग और पम्प सेट केबल के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम बन चुकी है। गोलेच्छा मानवीय सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे पिछले छह वर्षों से महावीर लिम्ब सेंटर के चेयरमैन हैं, जहां अब तक 60 हजार से अधिक कृत्रिम पैर नि:शुल्क लगवाए जा चुके हैं। यह सेवा लगातार 27 वर्षों से जारी है और हजारों दिव्यांगों के लिए जीवन में खड़े होने की नई उम्मीद बनी है।