9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

हुबली

कृत्रिम पैरों से 60 हजार लोगों को नया जीवन, 35 वर्षों से समाज, धर्म और मानवता की मिसाल

राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले गौतम गोलेच्छा आज कर्नाटक के समाजसेवी जगत में एक सम्मानित और प्रेरक नाम बन चुके हैं। पिछले 35 वर्षों से हुब्बल्ली में निवास कर रहे गोलेच्छा न केवल व्यापार के क्षेत्र में सफल हैं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों में भी उनका योगदान उन्हें विशेष पहचान दिलाता है। गौतम गोलेच्छा जैसे लोग न केवल राजस्थान के गौरव हैं, बल्कि कर्नाटक की सेवा संस्कृति में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। वे सचमुच दोनों राज्यों के बीच सेतु और प्रेरणा का काम कर रहे हैं।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 09, 2025

गौतम गोलेच्छा

गौतम गोलेच्छा

राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले गौतम गोलेच्छा आज कर्नाटक के समाजसेवी जगत में एक सम्मानित और प्रेरक नाम बन चुके हैं। पिछले 35 वर्षों से हुब्बल्ली में निवास कर रहे गोलेच्छा न केवल व्यापार के क्षेत्र में सफल हैं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों में भी उनका योगदान उन्हें विशेष पहचान दिलाता है। गौतम गोलेच्छा जैसे लोग न केवल राजस्थान के गौरव हैं, बल्कि कर्नाटक की सेवा संस्कृति में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। वे सचमुच दोनों राज्यों के बीच सेतु और प्रेरणा का काम कर रहे हैं।

मानवीय सेवा के क्षेत्र में अलग पहचान
सिवाना की मिट्टी से आए गोलेच्छा ने अपने सफर की शुरुआत साधारण नौकरी से की। पहले पांच वर्ष सर्विस, फिर दो वर्ष वर्किंग पार्टनर और 10 वर्ष गुडविल पार्टनर के रूप में अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने वर्ष 1992 में श्री राज इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की। यह संस्था वायर और केबल, विशेषकर हाइस वायरिंग और पम्प सेट केबल के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम बन चुकी है। गोलेच्छा मानवीय सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे पिछले छह वर्षों से महावीर लिम्ब सेंटर के चेयरमैन हैं, जहां अब तक 60 हजार से अधिक कृत्रिम पैर नि:शुल्क लगवाए जा चुके हैं। यह सेवा लगातार 27 वर्षों से जारी है और हजारों दिव्यांगों के लिए जीवन में खड़े होने की नई उम्मीद बनी है।

सिवाना उत्सव-2024 में रहे प्रमुख सहयोगी
धार्मिक व सामाजिक संगठनों में भी गोलेच्छा सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ में निदेशक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही दो बार उपाध्यक्ष और दो बार सचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वे महावीर भवन भूमि पूजन के लाभार्थी रहे। वर्ष 2025 में आयोजित नवीन प्रज्ञ मुनि आदि ठाणा-5 के चातुर्मास में भोजन के लाभार्थी भी रहे। वे ऑल इंडिया सिवाना जैन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्ष 2024 के सिवाना उत्सव के मुख्य सहयोगी भी रहे। श्री सिवांची ओसवाल जैन संघ के पूर्व सचिव रह चुके हैं और संघ के भूमि पूजन के विशेष सहयोगी भी रहे हैं।

हुब्बल्ली में बन रहा अहिंसा भवन
धार्मिक धरोहरों के निर्माण में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वे श्री आदिनाथ जिन मंदिर एवं दादावाड़ी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे। वर्तमान में हुब्बल्ली में बन रहे अहिंसा भवन के कंस्ट्रक्शन कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यह चार मंजिला भवन शहर का प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, जहां महावीर लिम्ब सेंटर, मुनि निवास, हॉल, कमरे और डायनिंग हॉल समेत अन्य सुविधाएं होंगी।

कर्नाटक राज्योत्सव के तहत जिला स्तर पर सम्मानित
व्यापारिक संगठनों में उनकी सक्रियता भी उल्लेखनीय है। वे दि इलेक्ट्रिकल्स मर्चेन्ट एसोसिएशन के दूसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं। समाज सेवा में लंबे समय से सक्रिय योगदान के लिए कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2024 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से गौतम गोलेच्छा को जिला स्तर पर सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी सतत सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

Published on:

09 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / कृत्रिम पैरों से 60 हजार लोगों को नया जीवन, 35 वर्षों से समाज, धर्म और मानवता की मिसाल

