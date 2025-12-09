परदेश में परचम: अकाल से संघर्ष की शुरुआत, कर्नाटक में कर्मभूमि बनाकर बदली सैकड़ों की तकदीर

दो साल बिना वेतन काम

1980 में वे रायचूर जिले के सिंधनूर आए, जहां पहले घरेलू काम, फिर कपड़े की दुकान पर मामूली वेतन से संघर्ष का दौर शुरू हुआ। दो साल तक बिना वेतन सेवा, फिर 50, 100 और 500 रुपए मासिक पर लगातार मेहनत और आखिरकार एक हजार रुपए वेतन के साथ दुकान के मैनेजर बने। मुंबई, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में परचेजिंग का काम संभालते हुए उन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखीं। दस साल तक नौकरी करने के बाद वर्ष 1990 में जनता टेक्सटाइल की स्थापना की, जिसने बाद में इलेक्ट्रिकल व्यवसाय के साथ उड़ान भरी।