प्रवासी राजस्थानी दिवस: राजस्थान के बदलते परिदृश्य, निवेश, रोजगार और गांवों की चुनौतियों पर खुलकर हुई चर्चा

राजस्थान अब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा

कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक एवं उद्योगपति राजस्थान के बालोतरा जिले के मोकलसर निवासी रमेश बाफना ने कहा, पिछले दो वर्षों में राजस्थान ने जिस गति से सुधार किए हैं, वह ऐतिहासिक है। औद्योगिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। वन-विंडो सिस्टम ने उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आसान कर दी है, सोलर एनर्जी का विजन पूरे देश में राजस्थान को अग्रणी बना रहा है। पहले लोग रोजगार के लिए कर्नाटक आते थे, लेकिन अब कर्नाटक से लोग राजस्थान में जमीन और उद्योग खोजने जा रहे हैं। अनार की बागवानी ने किसानों की आय कई गुना बढ़ा दी है। राजस्थान की यह प्रगति बताती है कि आने वाले वर्षों में यह राज्य उद्यमियों की पहली पसंद बनने वाला है। कई प्रवासी औद्योगिक निवेश के लिए राजस्थान लौटने की इच्छा रखते हैं।