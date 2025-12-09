9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

हुबली

राजस्थान की बेटी सेजल ने बनाई नई पहचान, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम

राजस्थान के पाली जिले के राणावास मूल की सेजल डागा आज धारवाड़-हुब्बल्ली क्षेत्र में युवा बेकिंग प्रोफेशनल के रूप में एक जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं। युवा उम्र में ही सेजल 200 से अधिक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। उनकी क्लासेस पूरी तरह प्रैक्टिकल और हैंड्स-ऑन होती हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को बेकिंग की सही तकनीक सीखने का मौका मिलता है।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 09, 2025

सेजल डागा

सेजल डागा

राजस्थान के पाली जिले के राणावास मूल की सेजल डागा आज धारवाड़-हुब्बल्ली क्षेत्र में युवा बेकिंग प्रोफेशनल के रूप में एक जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं। युवा उम्र में ही सेजल 200 से अधिक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। उनकी क्लासेस पूरी तरह प्रैक्टिकल और हैंड्स-ऑन होती हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को बेकिंग की सही तकनीक सीखने का मौका मिलता है।

हर महिला के अंदर छिपा है हुनर
सेजल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनकी ट्रेनिंग से प्रेरित होकर कई महिलाओं ने अपना होम बेकरी बिजनेस शुरू किया है। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हुईं और परिवार में नई पहचान बना पाईं। सेजल का मानना है कि हर महिला के अंदर एक हुनर छुपा होता है, बस सही दिशा और हौसला मिलना चाहिए। सेजल डागा की यह कहानी सिर्फ एक युवा प्रतिभा की उपलब्धि नहीं, बल्कि उन सभी बालिकाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं।

जुनून को ही बना लिया पेशा
सेजल ने मुंबई के स्कूल ऑफ यूरोपियन पैस्ट्री से प्रोफेशनल पैस्ट्री शेफ की ट्रेनिंग और जेएसएस कॉलेज धारवाड़ से बीबीए किया है। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने जुनून को ही अपना पेशा बनाया और खुद का ब्रांड शुरू किया, जो आज हेल्दी, एगलेस और केमिकल-फ्री बेकिंग के लिए खास पहचान रखता है।

प्राकृतिक सामग्री का उपयोग
सेजल की विशेषता यह है कि वे अपने केक्स और बेक्स में प्राकृतिक सामग्री जैसे खजूर, गुड़, बादाम का आटा और उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट का उपयोग करती हैं। उनके बने आर्टिसनल केक्स और बिना चीनी वाली ब्राउनीज धारवाड़-हुब्बल्ली क्षेत्र में खूब लोकप्रिय हैं। प्रोफेशनल फिनिशिंग और हर ऑर्डर को ग्राहक के अनुसार कस्टमाइज करने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है।

सोशल मीडिया पर एक्टिव
सेजल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उनके 1500 से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वे अपने वर्कशॉप्स, ऑर्डर्स और नई रेसिपीज साझा करती हैं। साफ-सफाई, गुणवत्ता और सरल लेकिन प्रोफेशनल तकनीक ये उनकी सफलता के मुख्य आधार हैं।

Published on:

09 Dec 2025 05:38 pm

