राजस्थान की बेटी सेजल ने बनाई नई पहचान, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम

हर महिला के अंदर छिपा है हुनर

सेजल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनकी ट्रेनिंग से प्रेरित होकर कई महिलाओं ने अपना होम बेकरी बिजनेस शुरू किया है। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हुईं और परिवार में नई पहचान बना पाईं। सेजल का मानना है कि हर महिला के अंदर एक हुनर छुपा होता है, बस सही दिशा और हौसला मिलना चाहिए। सेजल डागा की यह कहानी सिर्फ एक युवा प्रतिभा की उपलब्धि नहीं, बल्कि उन सभी बालिकाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं।