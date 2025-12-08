परदेश में परचम: व्यापार, समाजसेवा और संस्कारों की त्रिवेणी से राजस्थान-कर्नाटक संबंधों को दी नई दिशा

अगला कदम क्लीन हुब्बल्ली-ग्रीन हुब्बल्ली

प्रकाश बाफना का सफर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। समाज सेवा उनकी पहचान का दूसरा बड़ा स्तंभ है। वे ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा, सेवा, पर्यावरण और समाज उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। अब फेडरेशन क्लीन हुब्बल्ली-ग्रीन हुब्बल्ली नामक हरित अभियान शुरू करने जा रही है। अगले साल जनवरी से शुरू होने वाले इस अभियान में शहर के अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। पौधों की फेंसिंग और दीर्घकालीन देखभाल इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जिससे यह केवल प्रतीकात्मक अभियान न रहकर स्थायी बदलाव ला सके।