8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

साधारण परिवार से उठकर सैन्य वर्दी तक की प्रेरक यात्रा, गांव के युवाओं के लिए नई दिशा

बेलगावी के मराठा लाइट इन्फ्रेन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड इस बार कई परिवारों के लिए गर्व और भावनाओं का विशेष क्षण लेकर आई। इन्हीं में शामिल रहे एस.एम. सुब्बानी, जिन्होंने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर देश की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 08, 2025

अपने माता-पिता के साथ एस.एम. सुब्बानी।

अपने माता-पिता के साथ एस.एम. सुब्बानी।

बेलगावी के मराठा लाइट इन्फ्रेन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड इस बार कई परिवारों के लिए गर्व और भावनाओं का विशेष क्षण लेकर आई। इन्हीं में शामिल रहे एस.एम. सुब्बानी, जिन्होंने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर देश की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं।

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कंबम गांव से आने वाले सुब्बानी एक साधारण, पर मेहनतकश परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता सय्यद मस्तान अली आटो चालक हैं और माता सय्यद नूरजहां गृहिणी हैं। सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिवार ने अपने बेटे के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। उनकी यह यात्रा न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह संदेश भी कि साधारण घरों से निकलने वाले सपने भी वर्दी की चमक तक पहुंच सकते हैं, यदि जज्बा मजबूत हो।

प्रशिक्षण पूरा कर गर्व महसूस
सुब्बानी बताते हैं कि उन्हें इंटरनेट और अन्य माध्यमों से अग्निवीर भर्ती की जानकारी मिली। धीरे-धीरे उन्होंने प्रक्रिया को समझा, तैयारी की और चयनित हो गए। वे कहते हैं, जब मुझे कॉल आया कि प्रशिक्षण के लिए बेलगावी रिपोर्ट करना है, तब लगा कि मेरा सपना सच हो रहा है। आज यह प्रशिक्षण पूरा कर गर्व महसूस हो रहा है।

गांव के 40 युवा सेना में
कंबम गांव के युवाओं में देशसेवा का जज्बा बेहद मजबूत है। लगभग 40 युवा पहले से ही सेना में सेवा दे रहे हैं, जिससे पूरे गांव में प्रेरणा और सकारात्मक माहौल बना हुआ है। सुब्बानी स्वयं भी बचपन से वर्दी की ओर आकर्षित थे और गांव के सैनिकों को सम्मान से देखा करते थे।

परिवार का नाम रोशन
सुब्बानी के माता-पिता भी इस उपलब्धि पर बेहद भावुक नजर आए। परेड के दौरान उनकी मां की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। नूरजहां ने कहा, मैंने हमेशा दुआ की थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर देश की रक्षा करे। आज वह वर्दी में खड़ा है, इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली। पिता सय्यद मस्तान अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत सफल हो गई। बेटे ने परिवार का नाम रोशन किया है। लगभग 31 सप्ताह की कठोर शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग के बाद अब सुब्बानी देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। वे कहते हैं, मेरा लक्ष्य है कि जहां भी तैनात किया जाए, पूरी ईमानदारी और साहस से अपना कर्तव्य निभाऊं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Dec 2025 06:42 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / साधारण परिवार से उठकर सैन्य वर्दी तक की प्रेरक यात्रा, गांव के युवाओं के लिए नई दिशा

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

शहीद भाई के सपनों को सलाम: ओम मुस्तापुरे बने अग्निवीर, देशसेवा की नई उड़ान

अग्निवीर ओम मुस्तापुरे: बेलगावी परेड में दिखा साहस और संकल्प का जज्बा, शहीद भाई की तस्वीर संग माता-पिता का गर्व छलक उठा।
हुबली

गोकाक के महेश यल्लूर बने अग्निवीर, बचपन का सपना बेलगावी परेड में हुआ साकार

अपने माता-पिता और बहन के साथ महेश यल्लूर।
हुबली

शब्दों की दुनिया में बच्चों की उड़ान, कविता पठन में झलका कौशल

हुब्बल्ली के केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता एवं प्रतिभागी छात्र-छात्राएं तथा अतिथि।
हुबली

कविता ने भरी उड़ान, शब्दों की शक्ति से सजी प्रतिस्पर्धा, छात्राओं ने दिखाई अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा

सृजन की शक्ति को सलाम: मोमेंटो और प्रमाण पत्र के साथ छात्राओं की उपलब्धियां बनी उनकी नई प्रेरणा। साथ में प्राचार्य एवं अतिथि।
हुबली

विद्यार्थियों ने मित्रता से मातृभूमि तक विविध विषयों पर सुनाईं प्रभावी कविताएं

प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ उत्साहपूर्वक शामिल प्रतिभागी। साथ में निर्णायक एवं अतिथि।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.