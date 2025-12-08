साधारण परिवार से उठकर सैन्य वर्दी तक की प्रेरक यात्रा, गांव के युवाओं के लिए नई दिशा

परिवार का नाम रोशन

सुब्बानी के माता-पिता भी इस उपलब्धि पर बेहद भावुक नजर आए। परेड के दौरान उनकी मां की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। नूरजहां ने कहा, मैंने हमेशा दुआ की थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर देश की रक्षा करे। आज वह वर्दी में खड़ा है, इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली। पिता सय्यद मस्तान अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत सफल हो गई। बेटे ने परिवार का नाम रोशन किया है। लगभग 31 सप्ताह की कठोर शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग के बाद अब सुब्बानी देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। वे कहते हैं, मेरा लक्ष्य है कि जहां भी तैनात किया जाए, पूरी ईमानदारी और साहस से अपना कर्तव्य निभाऊं।