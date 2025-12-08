गोकाक के महेश यल्लूर बने अग्निवीर, बचपन का सपना बेलगावी परेड में हुआ साकार

सपना पूरा होते देखकर दिल भर आया

परिवार के लिए यह क्षण किसी उत्सव से कम नहीं था। परेड के बाद महेश की छोटी बहन मंजूला, जो बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, भावुक होकर बोलीं, मेरे भाई को सेना की वर्दी में देखकर जो गर्व महसूस हुआ है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। माता-पिता ने भी बेटे के इस मुकाम को परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मां लक्ष्मी ने कहा, बेटा बचपन से यही कहता था कि सेना में जाना है। आज उसका सपना पूरा होते देखकर दिल भर आया है।