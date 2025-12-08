गीता-रामायण से लेकर सामान्य ज्ञान तक, बच्चों ने बढ़ाया ज्ञान

कई बच्चों को हनुमान चालीसा कंठस्थ

संस्कारशाला के प्रमुख पंडित जेठमल श्रीमाली ने बताया कि पिछले छह महीने से हर रविवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए संस्कार शाला लगाई जा रही है। संस्कार शाला के तहत बच्चों को श्लोक कंठस्थ करवा रहे हैं। पुस्तकें पढऩे को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। दो बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। कई बच्चों को हनुमान चालीसा कंठस्थ हो चुकी है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और भारतीय संस्कारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करते हैं।