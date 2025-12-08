जैन आस्था, साधना और सेवा की विरासत जीवंत, सहयोगियों का किया सम्मान

राजस्थान की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और जैन समुदाय की शाश्वत भक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हुए पिछले दिनों आचार्य विजय रविशेखर सूरीश्वर एवं आचार्य विजय ललित शेखर सूरीश्वर के पावन सान्निध्य में छरि पालक ऋषभ राज संघोत्सव का दिव्य आयोजन सम्पन्न हुआ था। कदंबगिरि से पालीताणा तक की इस पुण्ययात्रा में सहयोगियों को आयोजक परिवार सिवाना निवासी हुब्बल्ली प्रवासी संघवी पूरण कुमार नाहटा एवं नाहटा परिवार द्वारा शॉल एवं माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। हुब्बल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह के तहत धर्मसेवा के इस क्षण ने जैन समाज के एकात्म भाव को और प्रगाढ़ किया। कर्नाटक समेत देशभर के विभिन्न राज्यों से लगभग 800 श्रद्धालुओं ने इस सप्ताहभर चलने वाली आध्यात्मिक साधना में भाग लेकर धर्म-समर्पण को नए आयाम दिए थे।