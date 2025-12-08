8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

हुबली

जैन आस्था, साधना और सेवा की विरासत जीवंत, सहयोगियों का किया सम्मान

राजस्थान की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और जैन समुदाय की शाश्वत भक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हुए पिछले दिनों आचार्य विजय रविशेखर सूरीश्वर एवं आचार्य विजय ललित शेखर सूरीश्वर के पावन सान्निध्य में छरि पालक ऋषभ राज संघोत्सव का दिव्य आयोजन सम्पन्न हुआ था। कदंबगिरि से पालीताणा तक की इस पुण्ययात्रा में सहयोगियों को आयोजक परिवार सिवाना निवासी हुब्बल्ली प्रवासी संघवी पूरण कुमार नाहटा एवं नाहटा परिवार द्वारा शॉल एवं माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। हुब्बल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह के तहत धर्मसेवा के इस क्षण ने जैन समाज के एकात्म भाव को और प्रगाढ़ किया। कर्नाटक समेत देशभर के विभिन्न राज्यों से लगभग 800 श्रद्धालुओं ने इस सप्ताहभर चलने वाली आध्यात्मिक साधना में भाग लेकर धर्म-समर्पण को नए आयाम दिए थे।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 08, 2025

हुब्बल्ली में आयोजित एक समारोह में छरि पालक ऋषभ राज संघोत्सव के आयोजकों के साथ सम्मानित सहयोगी।

हुब्बल्ली में आयोजित एक समारोह में छरि पालक ऋषभ राज संघोत्सव के आयोजकों के साथ सम्मानित सहयोगी।

राजस्थान की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और जैन समुदाय की शाश्वत भक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हुए पिछले दिनों आचार्य विजय रविशेखर सूरीश्वर एवं आचार्य विजय ललित शेखर सूरीश्वर के पावन सान्निध्य में छरि पालक ऋषभ राज संघोत्सव का दिव्य आयोजन सम्पन्न हुआ था। कदंबगिरि से पालीताणा तक की इस पुण्ययात्रा में सहयोगियों को आयोजक परिवार सिवाना निवासी हुब्बल्ली प्रवासी संघवी पूरण कुमार नाहटा एवं नाहटा परिवार द्वारा शॉल एवं माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। हुब्बल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह के तहत धर्मसेवा के इस क्षण ने जैन समाज के एकात्म भाव को और प्रगाढ़ किया। कर्नाटक समेत देशभर के विभिन्न राज्यों से लगभग 800 श्रद्धालुओं ने इस सप्ताहभर चलने वाली आध्यात्मिक साधना में भाग लेकर धर्म-समर्पण को नए आयाम दिए थे।

भक्तामर पाठ, गुरुवंदन समेत हुए कई आयोजन
राजस्थान के सिवाना मूल के मातुश्री मीकुदेवी रीखबचन्द नाहटा परिवार की प्रेरणा से यह यात्रा पावन कदंबगिरी से आरंभ हुई। तप, त्याग और साधना परंपरा को केन्द्र में रखने वाली इस यात्रा में सामूहिक प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन, भक्तामर पाठ, गुरुवंदन, स्नात्र पूजा, जिन पूजा, मांगलिक, एकासन तथा आचार्यों के प्रवचन जैसे आयोजन हुए, जिन्होंने श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का दुर्लभ अवसर प्रदान किया। यात्रा का समापन सिद्धाचल के राजा आदेश्वर भगवान के पावन रंग मंडप में शुभ मुहूर्त में संघमाला विधि के साथ हुआ। पूरे सप्ताह वातावरण भक्ति, अनुशासन और तीर्थ संस्कृति की सुगंध से आच्छादित रहा।

इनका हुआ सम्मान
रविवार को यहां हुब्बल्ली में आयोजित समारोह में भंवरलाल सी. जैन सिवाना, अनील जैन, मनीष नाहटा, योगेश नाहटा, परेश नाहटा, हेमंत मुनीयोत, राजन जैन, धमू तातेड़, बाहुबल तातेड़, मनसुख साकरिया, चिराग भंडारी, हर्षल पोरवाल, निर्मल मेहता, श्रीपाल जैन, अमन बागरेचा, मनीष धूमावत, पंकज जैन, दिलीप सांघवी, भरत साकरिया, मुकेश कोठारी, महेन्द्र जैन, शांतिलाल बालड़, पंकज ओसवाल, सुरेश लक्की, गौतम लक्की, राजू लक्की, साजन पोरवाल, अमृत पोरवाल, भरत जैन सीए, राजू नाहटा, कमलेश हिंगड़, सतीण मुणोत, प्रवीण चौधरी, प्रदीप लक्की, विक्रम सुरानी, विक्रम गुरु, अरविन्द गुरु, प्रवेश मलानी, मुकेश नाहटा, संदीप नाहटा, देव चौधरी समेत अन्य सहयोगियों का सम्मान किया गया।

Published on:

08 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / जैन आस्था, साधना और सेवा की विरासत जीवंत, सहयोगियों का किया सम्मान

