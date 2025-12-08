शहीद भाई के सपनों को सलाम: ओम मुस्तापुरे बने अग्निवीर, देशसेवा की नई उड़ान

विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प

ओम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनके बड़े भाई शुभम मुस्तापुरे, जो चार मराठा लाइट इन्फ्रेन्ट्री में सेवारत थे, 2018 में जम्मू-कश्मीर के पूंछ सेक्टर में शहीद हो गए। यह घटना पूरे परिवार के लिए असहनीय थी, लेकिन शुभम के सपनों और उनकी देशनिष्ठा ने ओम के भीतर एक नई ऊर्जा जगाई।

ओम मुस्तापुरे बताते हैं, भैया मेरे हीरो थे। मैंने उन्हें हमेशा गर्व से वर्दी में देखा। उनका रास्ता कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। मैंने तय किया कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। मुस्तापुरे ओम की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। उनका संदेश साफ है—देशसेवा विरासत भी है और जिम्मेदारी भी। इसे निभाना सम्मान की बात है।