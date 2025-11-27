कविता ने भरी उड़ान, शब्दों की शक्ति से सजी प्रतिस्पर्धा, छात्राओं ने दिखाई अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा

सृजन की शक्ति को सलाम: मोमेंटो और प्रमाण पत्र के साथ छात्राओं की उपलब्धियां बनी उनकी नई प्रेरणा। साथ में प्राचार्य एवं अतिथि।
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को शहर के जेसी नगर स्थित एसजेएमवीएस कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं आईक्यूएसी का विशेष सहयोग रहा। छात्राओं ने पूरे आत्मविश्वास और प्रभावी अभिव्यक्ति के साथ अपनी कविताएं पढ़ीं, जो महाविद्यालय की उत्कृष्ट साहित्यिक संस्कृति का परिचय देती हैं।
साहित्य से निखरता है व्यक्तित्व
एसजेएमवीएस कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सिसिलिया डिक्रूज ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, हिंदी में कविता पठन एक चुनौतीपूर्ण कला है। छात्राओं की प्रस्तुति देखकर गर्व होता है। ऐसी प्रतियोगिताएं व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में उपस्थित प्रतिष्ठित लेखिका, कवयित्री एवं सहायक प्रोफेसर डॉ. सपना ने स्वयं भी एक प्रेरक कविता सुनाई और विद्यार्थियों को कविता-पठन की प्रस्तुति कला, उच्चारण तथा भाव-निवेदन के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का संयोजन महाविद्यालय की हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. वहीदा दाऊदजी ने किया। प्रतियोगिता के प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता की रूपरेखा एवं नियमों की जानकारी देते हुए छात्राओं को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
किया पुरस्कारों का वितरण
प्रतियोगिता में प्रथम तीन विजेताओं सहित दस प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। विजेताओं को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, उपाध्यक्ष एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन भूपेश जैन, निदेशक रायचन्द जैन एवं फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष भरत भंडारी के साथ ही प्राचार्य एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरण किया। अतिथियों एवं प्राचार्य का भी शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।
ये रही अव्वल
बीए प्रथम वर्ष की पूर्वी देशपांडे पहले पुरस्कार की विजेता बनीं। बीकॉम प्रथम वर्ष की वसुंधरा वैष्णव को दूसरा एवं बीकॉम द्वितीय वर्ष की श्रेया छुटके को तीसरा पुरस्कार मिला।
इन्हें मिला प्रोत्साहन पुरस्कार
प्रतियोगिता में सफा फातिमा बीए प्रथम वर्ष, दीपिका राजपुरोहित बीए द्वितीय वर्ष, हुसना बानू बीए द्वितीय वर्ष, कमला चौधरी बीकॉम प्रथम वर्ष, रईसा बानू बीकॉम प्रथम वर्ष, सानिया कोतल बीकॉम प्रथम वर्ष, मुस्कान बिल्गी बीकॉम प्रथम वर्ष, हीना कौसर बीकॉम प्रथम वर्ष, पिंकी चौधरी बीकॉम द्वितीय वर्ष और जोया बेगम बीकॉम द्वितीय वर्ष को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।
इनकी प्रस्तुति भी रही सराहनीय
बीए प्रथम वर्ष की शबनम मूला, अक्षता कलाल, अनीसा रोनद एवं खुशबू भूरट, बीए द्वितीय वर्ष की मंदाडी लहरी, महालक्ष्मी एवं अफीफा मूला, बीकॉम प्रथम वर्ष की भूमिका मिस्किन एवं सानिया सैय्यद की प्रस्तुति भी सराहनीय रही।
