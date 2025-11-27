कविता ने भरी उड़ान, शब्दों की शक्ति से सजी प्रतिस्पर्धा, छात्राओं ने दिखाई अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा

साहित्य से निखरता है व्यक्तित्व

एसजेएमवीएस कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सिसिलिया डिक्रूज ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, हिंदी में कविता पठन एक चुनौतीपूर्ण कला है। छात्राओं की प्रस्तुति देखकर गर्व होता है। ऐसी प्रतियोगिताएं व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में उपस्थित प्रतिष्ठित लेखिका, कवयित्री एवं सहायक प्रोफेसर डॉ. सपना ने स्वयं भी एक प्रेरक कविता सुनाई और विद्यार्थियों को कविता-पठन की प्रस्तुति कला, उच्चारण तथा भाव-निवेदन के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का संयोजन महाविद्यालय की हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. वहीदा दाऊदजी ने किया। प्रतियोगिता के प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता की रूपरेखा एवं नियमों की जानकारी देते हुए छात्राओं को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया।