हुबली

प्रतिभा पहचान, अनुशासन और प्रतियोगी सोच को बढ़ावा देगा जीतो एजुकेशन ओलंपियाड

जैन समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मजबूत और लक्ष्य-केन्द्रित शिक्षा देने के उद्देश्य से जीतो एजुकेशन ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इस ओलंपियाड का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में स्पष्ट सोच, ध्यानपूर्वक अध्ययन की आदत, आत्मविश्वास और बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा विकसित करना है, ताकि वे भविष्य में सफल और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

हुबली

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 19, 2025

घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा से बदलेगा जैन समाज के बच्चों का भविष्य

घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा से बदलेगा जैन समाज के बच्चों का भविष्य

प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा पहचान
जीतो एजुकेशन ओलंपियाड को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा पहचान का प्रभावी माध्यम है। इससे बच्चों की पढ़ाई में छिपी क्षमताओं का समय रहते पता चल जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वे भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक मजबूती व उत्साह के साथ तैयारी कर पाते हैं। जीतो का लक्ष्य जैन समाज के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और आगे बढऩे के समान अवसर प्रदान करना है। ओलंपियाड के माध्यम से शीर्ष 120 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें 100 प्रतिशत शिक्षा, बोर्डिंग और कोचिंग सहायता प्रदान की जाएगी।

निरंतर अभ्यास की आदत विकसित करने पर विशेष जोर
जीतो हुब्बल्ली चैप्टर के चेयरमैन अनिल कुमार जैन एवं मुख्य सचिव प्रवीण चौधरी ने बताया कि ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों में रोजाना पढ़ाई, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आदत विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो दीर्घकालीन सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह परीक्षा हर जैन विद्यार्थी को चाहे उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो समान अवसर, उचित मार्गदर्शन और व्यवस्थित अध्ययन का वातावरण प्रदान करती है। इसके साथ ही यह बच्चों को प्रतियोगी माहौल से परिचित कराती है, जिससे आगे चलकर वे बड़े एंट्रेंस एग्जाम और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें।

परीक्षा की अवधि 45 मिनट
जीतो एजुकेशन ओलंपियाड की परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा घर बैठे ऑनलाइन दी जा सकेगी। परीक्षा का समय सुबह 10.30 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा, जिसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा की अवधि 45 मिनट होगी और यह एमसीक्यू आधारित, बिना नेगेटिव मार्किंग के आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय
इस ओलंपियाड में कक्षा 6 से 10 तक के जैन छात्र-छात्राएं पात्र होंगे। परीक्षा में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय शामिल रहेंगे तथा सिलेबस वर्तमान कक्षा के अनुसार रहेगा। पंजीकरण शुल्क मात्र 50 रुपए रखा गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2026 है। सभी प्रतिभागियों को नि:शुल्क ई-प्रैक्टिस बुक और लॉगिन डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएंगी। परीक्षा के लिए लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल (फ्रंट कैमरा सहित) और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक होगा।

Hindi News / Karnataka / Hubli / प्रतिभा पहचान, अनुशासन और प्रतियोगी सोच को बढ़ावा देगा जीतो एजुकेशन ओलंपियाड

हुबली

कर्नाटक

