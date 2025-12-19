प्रतिभा पहचान, अनुशासन और प्रतियोगी सोच को बढ़ावा देगा जीतो एजुकेशन ओलंपियाड

निरंतर अभ्यास की आदत विकसित करने पर विशेष जोर

जीतो हुब्बल्ली चैप्टर के चेयरमैन अनिल कुमार जैन एवं मुख्य सचिव प्रवीण चौधरी ने बताया कि ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों में रोजाना पढ़ाई, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आदत विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो दीर्घकालीन सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह परीक्षा हर जैन विद्यार्थी को चाहे उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी भी हो समान अवसर, उचित मार्गदर्शन और व्यवस्थित अध्ययन का वातावरण प्रदान करती है। इसके साथ ही यह बच्चों को प्रतियोगी माहौल से परिचित कराती है, जिससे आगे चलकर वे बड़े एंट्रेंस एग्जाम और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें।