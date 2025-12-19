राजस्थान को सीधी चुनौती, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नया पॉवरहाउस बना कर्नाटक

हुब्बल्ली के बिजनेसमैन गौतम बाफना मोकलसर कहते हैं, कर्नाटक का बेहतर मौसम, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन की संभावनाएं इसे डेस्टिनेशन वेडिंग का नया हॉटस्पॉट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। राज्य में हम्पी, बदामी जैसी ऐतिहासिक और हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जो शादियों को शाही और यादगार अनुभव में बदल सकती हैं। वहीं गोकर्ण, उडुपी क्षेत्र के समुद्र तट बीच वेडिंग के नए विकल्प पेश कर रहे हैं। शादी के बाद मेहमान आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर भी आसानी से कर सकते हैं, जिससे वेडिंग के साथ-साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को बढ़ावा मिलने से सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। होटल, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, कैटरिंग और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।