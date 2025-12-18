गर्मी से पहले तैयार होगी चन्नागिरी की सौर क्रांति, 25.6 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे

प्रति मेगावाट तीन एकड़ भूमि की आवश्यकता को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि यदि तालुक के अन्य हिस्सों में भूमि उपलब्ध होती है, तो और सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना का कार्यादेश दिया गया है। परियोजना पूरी होने पर चन्नागिरी तालुक को न केवल पर्याप्त बिजली मिलेगी, बल्कि किसानों की वर्षों पुरानी बिजली समस्या का हल भी संभव होगा। यह परियोजना आने वाले समय में क्षेत्र को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा सकती है।